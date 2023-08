Biden şi Trump, la egalitate în preferinţele electorale, în perspectiva scrutinului prezidenţial

Atât Joseph Biden, cât şi Donald Trump sunt creditaţi cu 43% din intenţiile de vot în cazul în care se vor reîntâlni în scrutinul prezidenţial, arată un sondaj efectuat de cotidianul The New York Times şi de Colegiul Siena, informează site-ul Axios.com.

La nivelul alegătorilor înregistraţi, 41% au opinii favorabile despre Donald Trump, iar 43% despre preşedintele Biden.

Potrivit sondajului, 51% dintre alegători cred că Donald Trump, favorit în cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Republican în scrutinul prezidenţial, a comis "delicte federale grave", cu riscul "ameninţării democraţiei americane". Dintre persoanele care susţin campania "Să Facem America Măreaţă din Nou" (MAGA), nimeni nu crede că Trump a comis delicte grave.

Sondajul arată şi că 14% dintre alegători nu îi preferă nici pe Trump, nici pe Biden.

La nivelul Partidului Democrat, Joseph Biden este preferat de 45% dintre alegători (în scădere de la 64%, anul trecut) pentru a reprezenta formaţiunea politică în scrutinul prezidenţial. Rata de aprobare a politicilor preşedintelui Biden este de 39%.

Donald Trump rămâne favorit, cu 54%, pentru a fi desemnat candidatul Partidului Republican în scrutinul prezidenţial din 2024, în timp ce guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, este creditat cu 17%. Fostul vicepreşedinte Mike Pence, fostul ambasador la ONU Nikki Halley şi senatorul Tim Scott sunt la nivelul de 3%.

Donald Trump a declarat, vineri, că nu intenţionează să se retragă din cursa electorală prezidenţială nici măcar dacă va fi condamnat în diversele procese penale care îl vizează. Trump este vizat de acuzaţii suplimentare în procesul privind gestionarea documentelor clasificate în reşedinţa sa din statul Florida. Echipa procurorului special Jack Smith a depus o solicitare de actualizare a acuzaţiilor în procesul privind gestionarea de către Donald Trump a unor documente clasificate depistate după încheierea mandatului de preşedinte în reşedinţa sa din Mar-a-Lago, statul Florida. Procurorii acuză că Trump şi colaboratori apropiaţi ai acestuia i-au cerut unui angajat de la complexul Mar-a-Lago ştergerea imaginilor înregistrate de sistemul video de supraveghere, în efortul de obstrucţionare a investigaţiei federale.

Noile acţiuni constituie continuarea de către Administraţia Joseph Biden "a tentativelor disperate şi eşuate de persecutare a preşedintelui Trump şi a colaboratorilor săi", pentru influenţarea scrutinului prezidenţial din 2024, a declarat un purtător de cuvânt al echipei electorale a lui Trump. În iunie, Donald Trump a pledat nevinovat, în faţa unui judecător din statul Florida, în procesul gestionării documentelor clasificate. Avocaţii lui Donald Trump au denunţat un proces politic şi o "situaţie specifică dictaturilor".

Trump este inculpat şi într-un dosar separat, în statul New York, privind presupuse fraude cu fonduri electorale, inclusiv prin efectuarea de plăţi ilegale către o actriţă de filme pentru adulţi, Stephanie Clifford (care are pseudonimul de scenă Stormy Daniels), în campania electorală din 2016. Trump a pledat nevinovat şi în acest caz. În plus, surse judiciare au afirmat că avocaţii lui Donald Trump au fost înştiinţaţi de procurori să se aştepte la inculparea acestuia pentru eforturi de anulare a rezultatului scrutinului prezidenţial din 2020.