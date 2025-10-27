Bilanț sumbru: Rusia a ucis 661 de copii ucraineni și a deportat peste 19.000

Rusia comite toate cele șase crime grave împotriva copiilor definite de Consiliul de Securitate al ONU, potrivit bilanțului prezentat luni de Procurorul General al Ucrainei, Ruslan Kravcenko. În cele 1.342 de zile de război, 661 de copii au fost uciși, 2.203 au fost răniți, iar peste 4.500 de școli și grădinițe au fost distruse sau grav avariate.

„Ținta sunt copiii ucraineni. După fiecare atac rusesc asupra orașelor pașnice, vedem același lucru: copii uciși, copii răniți, vieți distruse”, a scris Kravcenko pe Telegram, citat de Interfax-Ukraine.

Terorism țintit împotriva copiilor

Pe lângă pierderile de vieți, mărturiile oficiale arată un tablou și mai amplu al suferinței: Rusia a deportat peste 19.000 de copii ucraineni și a comis cel puțin 23 de cazuri documentate de violență sexuală împotriva minorilor. „Aceasta nu este o întâmplare. Este terorism țintit”, a transmis Procurorul General.

Ultimele atacuri confirmă gravitatea situației. Duminică, în timpul unui raid nocturn al dronelor Shahed asupra Kievului, o tânără de 19 ani și mama ei au fost ucise, iar șapte copii au fost răniți. În aceeași zi, în regiunea Sumî, un microbuz a fost lovit, rănind alți doi copii de 8 și 15 ani.

„Aceste crime nu au termen de prescripție”

Procurorii ucraineni investighează în prezent 5.363 de cauze penale privind crime împotriva copiilor comise de forțele ruse, iar autoritățile afirmă că fiecare dintre acestea are rolul de a demonstra o politică deliberată de teroare îndreptată împotriva populației ucrainene.

„Vom face totul pentru ca toți criminalii de război, de la executanți la conducerea rusă, să fie trași la răspundere. Aceste crime nu au termen de prescripție”, a încheiat Kravcenko.