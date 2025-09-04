Bombardamentele israeliene provoacă noi strămutări în Gaza

Autoritățile sanitare din Gaza au declarat că tirurile israeliene din întreaga enclavă au ucis cel puțin 53 de persoane joi, majoritatea în Gaza, unde forțele israeliene au avansat prin cartierele de la periferie și se află acum la câțiva kilometri de centrul orașului.

Israel a lansat ofensiva în Gaza pe 10 august, într-un plan pe care premierul Benjamin Netanyahu îl prezintă drept o încercare de a învinge definitiv militanții Hamas în zona unde trupele israeliene au dus cele mai grele lupte în prima fază a războiului.

Campania a generat critici internaționale din cauza crizei umanitare grave din zonă și a stârnit semnale neobișnuite de îngrijorare chiar în Israel, inclusiv relatări despre tensiuni între unii comandanți militari și liderii politici în privința strategiei.

„De data asta nu mai plec din casă. Vreau să mor aici. Nu contează dacă plecăm sau rămânem. Zeci de mii dintre cei care și-au părăsit locuințele au fost oricum uciși de Israel, deci la ce bun?”, a spus pentru Reuters, prin mesaj text, Um Nader, mamă a cinci copii din Gaza.

Locuitorii au declarat că Israel a bombardat din aer și de la sol cartierele Zeitoun, Sabra, Tuffah și Shejaia din Gaza City. Tancurile au pătruns în partea estică a cartierului Sheikh Radwan, la nord-vest de centrul orașului, distrugând case și provocând incendii în taberele cu corturi.

În timpul bombardamentelor intense din cartierul Tuffah, medicii au spus că cinci case au fost avariate de loviturile israeliene, care au ucis opt oameni și au rănit alți zeci.