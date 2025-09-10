Bordeaux fierbe: protestatarii îngroapă capitalismul şi pregătesc greva feroviară naţională

La Bordeaux, protestele împotriva politicilor economice şi sociale au adunat miercuri un număr important de participanţi, potrivit Le Figaro.

Lionel, 51 de ani, muncitor în construcţii, a declarat că este „foarte enervat de lecţiile despre datorie” şi a cerut un sistem fiscal care să taxeze mai mult averile mari.

„E important să ne mobilizăm şi să arătăm această mânie. Văd mulţi tineri aici, şi e crucial să continue lupta pentru viitorul lor”, a spus acesta.

Manifestanţii au ajuns în Place du 11 Novembre, unde sindicaliştii au organizat o acţiune simbolică, „îngropând capitalismul” şi „incendiind” simbolic indicele bursier CAC 40.

În paralel, sindicatul Sud Rail a transmis că mobilizarea din 10 septembrie este doar începutul unei mişcări mai ample.

Organizaţia a anunţat că va declanşa o grevă pe 18 septembrie, la care s-au alăturat deja principalele federaţii sindicale din transportul feroviar precum CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire şi CFDT Cheminots, care reprezintă împreună 70% dintre angajaţi.

Sud Rail a cerut „o unitate sindicală reală” pentru a susţine acţiunile revendicative la nivel naţional şi local.