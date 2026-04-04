Buget-monstru pentru Apărare propus de Trump pentru 2027 – 1.5 trilioane de dolari, cel mai mare din ultimele decenii

Președintele Donald Trump a propus un buget pentru anul 2027 care pune un accent major pe cheltuielile militare, în timp ce reduce finanțarea pentru numeroase programe interne, potrivit AP. Documentul prevede 1,5 trilioane de dolari pentru Apărare, cea mai mare alocare din ultimele decenii.

Creștere masivă pentru armată

Bugetul propus include o creștere de aproximativ 44% pentru Pentagon, reflectând prioritățile administrației în contextul tensiunilor internaționale și al conflictului cu Iranul.

Directorul de buget, Russell Vought, a declarat că planul urmărește „reinvestirea în securitatea națională într-o lume periculoasă”.

În același timp, cheltuielile pentru programele non-militare ar urma să fie reduse cu aproximativ 10%.

Reduceri în sănătate, locuințe și energie verde

Printre tăierile propuse se numără: reducerea cu 12% a bugetului pentru sănătate, scăderea cu 13% a fondurilor pentru locuințe, reducerea cu 19% a bugetului pentru agricultură, eliminarea a peste 15 miliarde de dolari pentru proiecte de energie regenerabilă.

De asemenea, ar urma să fie reduse programe sociale destinate comunităților cu venituri mici, inclusiv granturi pentru servicii comunitare și sprijin pentru încălzire.

Administrația justifică aceste măsuri prin eliminarea a ceea ce numește „programe woke”.

Priorități: imigrație și securitate

Bugetul pune accent și pe extinderea centrelor de detenție pentru migranți (până la 100.000 de locuri pentru adulți), menținerea finanțării pentru Immigration and Customs Enforcement, creșterea cu 13% a bugetului Departamentului de Justiție pentru combaterea criminalității.

În plus, sunt prevăzute 10 miliarde de dolari pentru proiecte în parcurile naționale și fonduri suplimentare pentru angajarea controlorilor de trafic aerian.

Reacțiile sunt împărțite în Congres

Republicanii au salutat creșterea bugetului militar, invocând amenințările globale din partea unor state precum China, Rusia și Iran.

În schimb, democrații critică dur propunerea.

Congresmanul Brendan Boyle a declarat că bugetul reprezintă „America pe ultimul loc”, acuzând reducerea fondurilor pentru sănătate și locuințe.

Senatoarea Patty Murray a mers și mai departe, calificând planul drept „falimentar moral”.

Congresul nu a ajuns încă la un acord pe bugetul pe 2026

Deși bugetul prezidențial stabilește direcția politică, el nu are forță de lege. Decizia finală aparține Congresului, unde negocierile sunt deja tensionate.

Planul vine într-un context dificil, dat de un deficit anual de aproape 2 trilioane de dolari și o datorie publică de peste 39 de trilioane de dolari.

În plus, Congresul nu a ajuns încă la un acord nici măcar pentru bugetul pe 2026.

„Războaie, nu creșe”

Trump a transmis clar că prioritizează armata: „Purtăm războaie. Nu ne putem ocupa de creșe.”

Propunerea sa pregătește o confruntare politică majoră în Congres, unde democrații cer echilibru între cheltuielile pentru apărare și cele sociale.