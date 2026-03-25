Bursele cresc și petrolul scade pe fondul speranțelor privind dezamorsarea conflictului din Iran

După aproape patru săptămâni de conflict, investitorii au reacționat imediat la primele semne că ostilitățile s-ar putea calma, deși analiștii au subliniat că sosirea unor trupe americane suplimentare în regiune sugerează că riscul unei escaladări rămâne.

Impactul economic al crizei a început să se facă simțit în întreaga lume, guvernele căutând să reducă consumul de energie, iar companiile aeriene reducând numărul zborurilor.

Ambele contracte principale pentru țiței au scăzut cu peste șase la sută – Brentul revenind sub 100 de dolari – după ce președintele american Donald Trump și-a exprimat optimismul cu privire la încheierea războiului și a declarat că oficialii se află „în negocieri chiar în acest moment”. Iranul nu a confirmat nicio discuție oficială.

Traderii de acțiuni au reacționat imediat la aceste evoluții, piețele din Tokyo și Seul înregistrând la un moment dat creșteri de peste trei la sută, în timp ce Hong Kong, Sydney, Shanghai, Singapore, Wellington și Taipei au înregistrat, de asemenea, creșteri.

„Piețele au reevaluat provizoriu prețurile în funcție de o probabilitate ușor mai mare de dezescaladare, dar convingerea rămâne scăzută”, a declarat Chris Weston de la Pepperstone.

Trump semnelează un posibil acord

„Au făcut ieri ceva care a fost de fapt uimitor. Ne-au făcut un cadou, iar cadoul a sosit astăzi. Și a fost un cadou foarte mare, în valoare enormă de bani. Pentru mine, asta însemna un singur lucru: avem de-a face cu oamenii potriviți”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

El nu a oferit detalii suplimentare, dar a precizat că este vorba despre Strâmtoarea Hormuz, prin care trece o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze și pe care Iranul a blocat-o în mare măsură, provocând o creștere vertiginoasă a prețurilor globale la energie și alimentând temerile privind o nouă creștere a inflației.

New York Times a citat oficiali anonimi care au afirmat că propunerea de pace în 15 puncte a oficialilor americani a fost transmisă prin Pakistan.

Postul israelian Channel 12 a declarat că Trump sugera un armistițiu de o lună, în timpul căruia s-ar discuta predarea uraniului îmbogățit al Iranului și interzicerea îmbogățirii ulterioare, în timp ce Teheranul ar asigura, de asemenea, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Raportul israelian a mai precizat că Iranul ar beneficia de ridicarea tuturor sancțiunilor și ar primi asistență în dezvoltarea energiei nucleare civile.Cu toate acestea, violențele au continuat, o rachetă iraniană rănind mai multe persoane în Israel, care, la rândul său, a exercitat presiuni pe mai multe fronturi și a promis că va prelua controlul asupra unei fâșii din sudul Libanului.

