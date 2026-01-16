Canada reduce taxele pentru mașinile electrice chineze, într-un acord comercial major cu Beijingul

Premierul canadian Mark Carney a anunțat vineri, la finalul unei vizite oficiale de două zile la Beijing, că tariful de 100% aplicat mașinilor electrice din China va fi redus treptat. Inițial, importurile din Canada vor fi plafonate la 49.000 de unități pe an. Urmează ca limita să crească la 70.000 în decurs de cinci ani, scrie AP.

În contrapartidă, autoritățile chineze vor micșora semnificativ taxele vamale pentru semințele de rapiță canadiene. Acesta este un produs de export esențial pentru Ottawa. Taxele vor coborâ de la aproximativ 84% la circa 15%. Această măsură redeschide efectiv accesul fermierilor canadieni la o piață de desfacere care fusese aproape complet închisă în ultimii ani.

Relații bilaterale în reconstrucție după o perioadă tensionată

Acordul se înscrie într-un context mai amplu de relansare diplomatică. În cadrul vizitei, Carney s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping la Marea Sală a Poporului, ambii exprimându-și disponibilitatea pentru o „nouă etapă” în relațiile dintre cele două state. Xi a subliniat că dialogul reluat în 2025 a creat premisele unei cooperări consolidate.

Premierul canadian a caracterizat discuțiile drept „istorice și productive”. El a subliniat că actuala situație globală pune presiune asupra mecanismelor internaționale de guvernanță și comerț.

Canada: schimbare de direcție față de politica „America First”

Decizia actuală marchează o ruptură față de linia urmată sub mandatul fostului premier Justin Trudeau. Ottawa a adoptat atunci măsuri similare celor impuse de Washington împotriva produselor chinezești. În replică, Beijingul a introdus restricții severe asupra exporturilor agricole canadiene.

Carney a evidențiat dorința de a reduce dependența economică față de Statele Unite, în condițiile în care peste 75% din exporturile Canadei se îndreaptă încă spre piața americană. Tarifele impuse în perioada administrației Trump au grăbit această schimbare de strategie.

Organizațiile de afaceri din Canada și China au salutat acordul, descriindu-l drept un moment de referință după ani de blocaj diplomatic. Fermierii canadieni ar putea fi printre principalii beneficiari, în timp ce consumatorii din Canada ar putea avea acces la vehicule electrice la prețuri mai competitive.

După vizita în China, Mark Carney va continua turneul diplomatic în Qatar, urmând să participe la Forumul Economic Mondial de la Davos. Acolo va promova Canada drept un partener comercial stabil în contextul fragmentării crescânde a economiei internaționale.