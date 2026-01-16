Când fericirea înseamnă doar să-ți poți îngropa morții / Autoritățile iraniene cer familiilor sume enorme de bani pentru a-și lua morții din morgă

Familiilor persoanelor ucise în protestele din Iran li se cer bani mulți pentru a li se returna trupurile rudelor lor, pentru a fi înmormântate, relatează BBC, secția persană.

Mai multe surse au dezvăluit pentru BBC să trupurile sunt păstrate în morgă și păzite și că forțele de securitate nu le eliberează decât dacă plătesc sume de bani care, pentru familiile iraniene, sunt prohibitive.

De exemplu, o familie a declarat pentru sursa citată că forțele de securitate i-au cerut 5.000 de dolari, echivalentul a 700 de milioane de tomani (un toman = 10 riali).

Dreptul de a-ți îngropa morții – 7.000 de dolari

La Teheran, familia unui muncitor sezonier kurd care a murit în timpul protestelor, s-a dus să-i ridice acestuia trupul, însă forțele de securitate i-au cerut un miliard de tomani – 7.000 de dolari, sumă extrem de prohibitivă pentru familie, care a plecat fără trupul fiului lor.

Pentru context, un muncitor sezonier în Iran câștigă 100 de dolari pe lună.

O femeie a reușit să-și ridice soțul și l-a transportat în camionetă 7 ore, plângând încontinuu

În unele cazuri, ceva mai „fericite”, spitalele au sunat la rudele celor decedați pentru a le anunța să vină cât se poate de repede, înainte ca trupurile să fie ridicate de forțele de securitate.

O femeie a aflat de la reprezentanții unui spital că soțul ei a murit la protest și au sfătuit-o să vină cât mai repede să-i ridice trupul soțului.

Femeia a venit cu cei doi copii la spital, a ridicat trupul soțului și l-a transportat în spatele unei camionete.

„Am stat în spatele camionetei șapte ore, plângând tot timpul, lângă trupul lui, în timp ce copiii stăteau pe scaunele din față”, a povestit femeia, despre a cărei poveste BBC a aflat de la o rudă din Londra a femeii, dat fiind faptul că jurnaliștii străini au interdicție de la autoritățile iraniene să relateze de la fața locului.

Le-au cerut să mintă că fiul lor a fost ucis de protestatari, însă au refuzat categoric

Alte mărturii, fiecare cutremurătoare în felul său, arată mentalitatea dictatorială a autorităților iraniene și modul în care vor să confiște, cu orice preț, narativul.

Oficialii unei morgi din Behesht-e Zahra din Teheran a cerut unei familii care venise să-și ridice fiul să spună că acesta a fost membru al grupării paramilitare Basij și că a fost ucis de protestatari – condiție pentru a le elibera trupul fiului fără să le ceară bani.

De asemenea, reprezentanții morgii au cerut familiei să participe la un miting pro-guvernamental și să-i prezinte trupul fiului ca fiind al unui martir.

Dar familia a refuzat categoric, iar trupul fiului a rămas la morgă.

Și-au furat rudele din morgă

Într-un alt caz cumplit, mai multe familii au intrat prin efracție într-o morgă, pentru a-și recupera trupurile rudelor, apoi le-au păzit câteva ore, pe jos, în curtea spitalului, până când au găsit ambulanțe private dispuse să le ia.

În Iran sunt pene mari de curent, iar internetul este întrerupt. Grupurile pentru apărarea drepturilor omului nu au acces în țară, la fel ca jurnaliștii străini, iar jurnaliștii BBC Persia au interdicție să relateze de la fața locului.