Caracatița Epstein se întinde până în Regatul Unit: Conservatorii britanici cer răspunsuri de la premier despre legăturile dintre Mandelson și Epstein

Opoziția promite să folosească „toate mecanismele parlamentare disponibile” în această săptămână pentru a forța publicarea documentelor guvernamentale care ar putea arăta ce știa premierul și echipa sa despre prietenia lui Mandelson cu pedofilul condamnat, scrie SkyNews.

Se ridică, de asemenea, întrebări dacă Starmer a fost pe deplin sincer în parlament la sesiunea de întrebări de miercuri, când și-a exprimat sprijinul total pentru Mandelson.

Întrebările vizează de ce Lord Mandelson a continuat să mențină legătura cu Epstein după ce acesta a fost condamnat și de ce se spune că ar fi rămas într-una dintre locuințele finanțistului pedofil în timp ce acesta se afla la închisoare.

Potrivit relatărilor, Downing Street ar fi avut acces, încă de marți, la întreaga corespondență prin e-mail dintre Mandelson și Epstein – care arăta că prietenia a continuat după prima condamnare – înainte ca Starmer să își declare sprijinul în parlament pentru ambasadorul său de atunci la Washington.

De asemenea, se ridică întrebări despre ce știa șeful său de cabinet, Morgan McSweeney, și despre comunicările sale cu Mandelson. Se spune că McSweeney ar fi insistat ca „Prințul Întunericului” (supranumele lui Mandelson) să primească postul la Washington.

Alex Burghart, deputat conservator și ministru din cabinetul „umbrei”, a declarat: „Acest scandal a scos la iveală judecata lamentabilă a premierului. A ignorat avertismentele despre relația lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein, i-a forțat numirea și acum evită să răspundă la întrebarea ce știa. Keir Starmer trebuie acum să publice integral documentele Mandelson/Epstein și să ceară șefului său de cabinet și altor oficiali de rang înalt să răspundă la întrebări.”

Un ministru a fost trimis ieri să apere guvernul. Secretarul pentru Afaceri, Peter Kyle, a declarat la emisiunea „Sunday Morning with Trevor Phillips” de la Sky News: „Riscul de a-l numi [în funcție] știind ceea ce era deja public a meritat să fie asumat. Acum, desigur, am văzut emailurile care nu erau publicate la acea vreme, nu erau cunoscute – și asta a schimbat situația.”

El a respins și sugestia că Mandelson ar fi fost numit la Washington înainte de finalizarea verificărilor de securitate.