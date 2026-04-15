Casa Albă neagă faptul că SUA ar fi solicitat prelungirea încetării focului în Iran

Administrația de la Washington a reacționat public după apariția unor informații legate de o posibilă extindere a armistițiului temporar dintre Statele Unite și Iran. Oficialii americani susțin că aceste afirmații nu sunt reale și că nu a existat o solicitare oficială în acest sens.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat poziția autorităților americane în cadrul unei intervenții adresate presei, scrie Sky News.

Karoline Leavitt a respins relatările apărute miercuri în spațiul public și a spus că negocierile continuă într-un cadru stabil.

„Am văzut niște relatări – din nou, relatări proaste – în această dimineață conform cărora am solicitat oficial o prelungire a armistițiului. Acest lucru nu este adevărat”, a spus Leavitt.

În același timp, reprezentanta administrației a precizat că dialogul dintre cele două părți, SUA și Iran, nu s-a oprit și că există un interes pentru continuarea discuțiilor diplomatice.

„În acest moment, rămânem foarte implicați în aceste negocieri, în aceste discuții. Ați auzit direct de la vicepreședinte [JD Vance] și de la președinte săptămâna aceasta că aceste conversații sunt productive și continue, iar aici ne aflăm acum.”, a adăugat aceasta.

Karoline Leavitt a completat că Statele Unite „se simt bine în legătură cu perspectivele unui acord” cu Iranul.

Întrebată despre locul în care ar putea avea loc următoarea rundă de discuții, ea a sugerat că nu vor exista schimbări majore în organizare.

Potrivit acesteia, negocierile „ar fi foarte probabil în același loc ca ultima dată”.