Prima pagină » Știri externe » Cât de departe este dispus să meargă Trump pentru Groenlanda

Cât de departe este dispus să meargă Trump pentru Groenlanda

La o conferință de presă susținută la Casa Albă, înainte de a pleca la Davos, președintele american Donald Trump a fost întrebat cât de departe va merge pentru a achiziționa Groenlanda. Răspunsul a fost unul extrem de scurt: „Vei afla”, transmite Sky News.
Cât de departe este dispus să meargă Trump pentru Groenlanda
Laurentiu Marinov
20 ian. 2026, 22:37, Știri externe

După un discurs lung la briefingul de la Casa Albă, la împlinirea unui an de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, Donald Trump a răspuns la înrebările jurnaliștilor. Una dintre teme, a fost, desigur subiectul Groenlanda.  Răspunsul lui Trump, spre deosebire de discursul său a fost concise și la obiect.

Întrebat cât de departe este dispus să meargă pentru a achiziționa Groenlanda, el a răspuns doar: „Vei afla”.

El a completat că situația din Groenlanda „se va rezolva destul de bine”, potrivit Sky News.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor