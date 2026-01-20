Cât de departe este dispus să meargă Trump pentru Groenlanda

După un discurs lung la briefingul de la Casa Albă, la împlinirea unui an de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, Donald Trump a răspuns la înrebările jurnaliștilor. Una dintre teme, a fost, desigur subiectul Groenlanda. Răspunsul lui Trump, spre deosebire de discursul său a fost concise și la obiect.

Întrebat cât de departe este dispus să meargă pentru a achiziționa Groenlanda, el a răspuns doar: „Vei afla”.

El a completat că situația din Groenlanda „se va rezolva destul de bine”, potrivit Sky News.