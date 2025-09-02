Ce este de fapt „Riviera Gaza”, planul care cere strămutarea forțată a întregii populații palestiniene

Un plan care circulă la Casa Albă de a dezvolta „Riviera Gaza” ca un șir de megalopolisuri de înaltă tehnologie a fost respins ca o încercare „nebunească” de a oferi acoperire epurării etnice la scară largă a populației teritoriului palestinian.

Duminică, Washington Post a publicat un prospect al planului, care ar implica strămutarea forțată a întregii populații a Gazei, de 2 milioane de locuitori, și plasarea teritoriului sub tutelă americană pentru cel puțin un deceniu.

Numită Trustul pentru Reconstituirea, Accelerarea Economică și Transformarea Gazei, propunerea ar fi fost elaborată de unii dintre israelienii care au creat și pus în mișcare Fundația Umanitară pentru Gaza, susținută de SUA și Israel, cu o planificare financiară contribuită de Boston Consulting Group. Cel mai controversat aspect este că planul de 38 de pagini sugerează ceea ce numește „relocarea temporară a întregii populații a Gazei, care are peste 2 milioane de locuitori”, o propunere care ar echivala cu epurare etnică , potențial un act genocidar.

Palestinienii ar fi încurajați să plece „voluntar” într-o altă țară sau în zone restricționate și securizate în timpul reconstrucției. Celor care dețin terenuri li s-ar oferi „un token digital” de către trust în schimbul drepturilor de a-și reamenaja proprietatea, care ar putea fi folosit pentru a finanța o nouă viață în altă parte.

Cei care vor rămâne vor fi cazați în proprietăți cu o suprafață minusculă de 30 de metri pătrați – minusculă chiar și după standardele multor locuințe din afara taberelor de refugiați din Gaza.

Nu era clar dacă planul reflectă politica SUA, nici Casa Albă, nici Departamentul de Stat nu au răspuns solicitării Washington Post. Însă prospectul pare să reflecte ambiția declarată anterior a lui Donald Trump de a „curăța” Gaza și de a o reamenaja.