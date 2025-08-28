Ce se știe despre trăgătorul care a ucis 2 persoane și a rănit 17 în Minneapolis

Westman era fost elev al Școlii Catolice Annunciation, iar mama sa, Mary Grace Westman, lucrase cinci ani ca asistentă administrativă la aceeași școală până la pensionarea din 2021.

Atacatorul s-a apropiat de biserica școlii puțin înainte de ora 8:30 și a tras prin ferestre spre copiii care stăteau în bănci în timpul liturghiei.

Înarmat cu o pușcă, o carabină și un pistol – toate cumpărate legal – Westman a folosit toate cele trei arme, a tras zeci de focuri și a încercat să baricadeze ușile unei părți a bisericii. Șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a declarat că atacatorul nu avea antecedente penale și a acționat singur, notează AP.

FBI investighează incidentul ca un act de terorism intern și o crimă motivată de ură împotriva catolicilor. Autoritățile au recuperat sute de probe din biserică și din trei locuințe asociate, cercetând și conținutul pe care Westman intenționa să îl publice pe YouTube.

Oficialii federali s-au referit la Westman ca fiind transgender. În 2020, un judecător aprobase o petiție semnată de mama sa pentru schimbarea numelui de la Robert la Robin. Unchiul atacatorului, fostul legislator Bob Heleringer, a declarat că îl cunoștea puțin pe Robin și că l-a văzut ultima dată la o nuntă de familie acum câțiva ani.

Pe un canal YouTube intitulat „Robin W” au fost postate două videoclipuri înainte ca platforma să îl închidă. Într-un clip, camera arăta o ascunzătoare cu arme și muniție pe care erau scrise fraze precum „ucideți-l pe Donald Trump” și „Unde este Dumnezeul vostru?”. Atacatorul își cerea scuze familiei și spunea că regretă totul.

Al doilea videoclip prezenta două jurnale, ambele scrise în alfabet chirilic, unul având peste 150 de pagini. Pe coperta unuia se afla un autocolant cu o pușcă AK deasupra unui steag al mândriei transgender și un autocolant al trupei KMFDM, referință frecvent asociată cu atacul de la Columbine din 1999.