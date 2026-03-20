Ce vor oamenii de la inteligența artificială și de ce se tem: concluziile unui studiu global pe 80.000 de persoane

Principala concluzie a studiului este ceea ce cercetătorii numesc „problema luminii și umbrei”: exact lucrurile pentru care oamenii apreciază AI sunt și cele care îi îngrijorează cel mai mult, arată Euronews.

De exemplu, utilizatorii spun că AI îi ajută emoțional în momente dificile. Ei spun că le economisește timp și reduce volumul de muncă. Ba chiar le îmbunătățește productivitatea. Dar, în același timp, mulți se tem că devin prea dependenți de aceste sisteme.

AI, sprijin emoțional și instrument de lucru

Mulți respondenți au descris inteligența artificială ca pe un sprijin real în viața personală.

Unii au folosit AI pentru a face față pierderilor personale. Alții l-au utilizat pentru a comunica mai ușor (inclusiv persoane cu dizabilități). Alte moduri descrise au fost gestionarea stresului sau situații dificile, inclusiv în context de război.

În mediul profesional, AI este folosit în special pentru automatizarea sarcinilor, permițând oamenilor să câștige timp, pe care mulți spun că îl folosesc pentru familie.

Teama de dependență și pierderea gândirii critice

Pe lângă beneficii, studiul evidențiază și temeri majore. Cele mai frecvente îngrijorări au fost semnalate astfel:

deciziile greșite sau informații incorecte generate de AI (27%)

impactul asupra locurilor de muncă și economiei (22%)

lipsa controlului uman asupra deciziilor (22%)

pierderea capacității de gândire critică (16%)

lipsa reglementării clare (15%)

Unii utilizatori recunosc că, deși AI le simplifică munca, se tem că își pierd abilitățile de analiză și gândire independentă.

Percepția asupra AI diferă semnificativ la nivel global.

În America de Nord și Europa de Vest există temeri legate de reglementare, supraveghere și pierderea locurilor de muncă. În Africa, America Latină și Asia de Sud, AI este văzut mai degrabă ca o oportunitate economică. În țările mai puțin dezvoltate, inteligența artificială este percepută ca un „egalizator”, oferind acces la educație și oportunități profesionale.

O relație complicată cu viitorul

Deși 67% dintre respondenți au o opinie pozitivă despre AI, doar 11% spun că nu au nicio temere. Rezultatele arată clar că inteligența artificială nu este percepută nici ca o soluție perfectă, nici ca o amenințare absolută, ci ca o tehnologie puternică, cu efecte ambivalente. Studiul realizat de Anthropic oferă una dintre cele mai detaliate imagini de până acum asupra modului în care oamenii percep inteligența artificială.

Concluzia este simplă, dar importantă: oamenii vor să folosească AI – dar nu vor să depindă de ea.