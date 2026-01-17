Cel mai lung pod locuit din lume adăpostește 80 de rezidenți

Podul Negustorilor a fost construit inițial din lemn, apoi reconstruit din piatră în 1325.

În inima orașului Erfurt din Turingia, Germania, se află un pod medieval arcuit inclus în patrimoniul cultural. Acesta nu numai că leagă diferite părți ale orașului pentru localnici, dar îi și adăpostește, scrie Express.

Krämerbrücke este cea mai lungă serie de poduri locuite din întreaga Europă.

Cu o lungime de 125 de metri, podul a fost construit inițial din lemn. A fost reconstruit din piatră în 1325. Inițial, pe lungimea sa se aflau 62 de clădiri înguste. Ulterior, în urma reamenajării, au rămas doar 32.

Cele mai vechi mențiuni despre pod datează din 1156. Atunci a fost menționat în documente ca „Pons rerum venalium”, care se traduce prin podul lucrurilor oferite, potrivit site-ului oficial al podului.

Un loc important pentru comercianți în Evul Mediu

Podul avea șase arcade din gresie. Fundația pilonilor podului conține pivnițe ascunse. Remodelarea sa finală sugerează inspirație gotică, renascentistă și barocă.

Conectând două părți ale orașului de-a lungul râului Gera, a devenit un loc important pentru comercianții locali. Aceștia își vindeau marfa în mici cabane de lemn de-a lungul podului în Evul Mediu. Podul și-a primit numele de la comercianții care vindeau țesături fine, mirodenii și bijuterii.

Podul avea odată două biserici la fiecare capăt. Biserica Sfântul Aegidius (Sfântul Giles) la est și biserica Sfântul Benedict la vest. Cu toate acestea, doar biserica Sfântul Giles mai există la capătul estic. De acolo se poate admira o priveliște impresionantă a podului din turnul său. Înălțimea până la vârful turnului este de 33 de metri.

Supraviețuitor al incendiilor și războaielor

În secolele următoare, podul a suferit o serie de incendii repetate. Acest lucru a dus la remodelarea mai multor case cu structură din lemn între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Cele 62 de case au fost treptat comasate în 32.

După Reforma Protestantă, utilizarea bisericilor a scăzut. Biserica Sfântul Benedict a ajuns în cele din urmă în proprietate privată. Biserica a fost demolată la începutul secolului al XIX-lea.

Krämerbrücke a fost supus unei serii de lucrări de restaurare. S-a construit și Rathausbrücke pentru a face față traficului tot mai intens. În urma războaielor din secolul al XX-lea, Krämerbrücke a suferit daune. Acest lucru a dus la o serie de proiecte moderne de restaurare.

Astăzi, alături de casele localnicilor, veți găsi podul înconjurat de un amestec eclectic de galerii, cafenele și buticuri. Acestea oferă meșteșuguri tradiționale, țesături imprimate în albastru din Turingia, ceramică, sticlărie suflată manual, bijuterii, sculpturi în lemn, antichități și delicioase delicatese din Turingia.