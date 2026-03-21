„Cel mai mare atac naval de la al Doilea Război Mondial”: Armata americană afirmă că a „redus” amenințarea iraniană în Strâmtoarea Ormuz

„Nu numai că am distrus instalația, dar am eliminat și centrele de informații și releele radar ale rachetelor care erau folosite pentru a monitoriza mișcările navelor”, a declarat amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Militar al SUA pentru Orientul Mijlociu, Centcom, într-un videoclip postat pe X, potrivit Le Figaro.

Centcom raportase deja marți despre bombardamentul efectuat pe coasta iraniană cu ajutorul unor bombe speciale anti-buncăr, cu focoase de peste două tone destinate să pătrundă adânc în ținte îngropate.

„Regimul iranian a folosit această instalație subterană fortificată pentru a depozita în secret rachete de croazieră anti-navă, lansatoare mobile de rachete și alte echipamente care reprezentau un pericol grav pentru navigația internațională”, a spus amiralul. Prin acest bombardament, „capacitatea Iranului de a amenința libertatea de navigație în și în jurul Strâmtorii Ormuz este, prin urmare, redusă, iar noi nu vom înceta să urmărim aceste ținte”, a adăugat Cooper.

„Cel mai mare atac naval de la al Doilea Război Mondial”

Vineri, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că SUA ia în considerare reducerea „treptată” a operațiunilor din Orientul Mijlociu împotriva „regimului terorist iranian”, la câteva ore după ce a declarat că nu dorește un armistițiu.

Blocada de facto a Strâmtorii Ormuz de către Iran, ca represalii pentru atacurile SUA și ale Israelului asupra Teheranului începând cu 28 februarie, este cauza unei crize severe în comerțul internațional, în special în ceea ce privește hidrocarburile, determinând creșterea prețurilor acestora la nivel mondial.

În videoclipul său, difuzat după exact trei săptămâni de război, amiralul Cooper a raportat că 8.000 de ținte iraniene au fost lovite de armata americană, inclusiv 130 de nave iraniene, „ceea ce reprezintă cel mai mare atac asupra unei marine de la al Doilea Război Mondial”.

Douăzeci de țări se declară „gata să contribuie la eforturile” de redeschidere a strâmtorii

În paralel, aproximativ douăzeci de țări, printre care Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Franța, Canada și Japonia, au transmis sâmbătă că sunt „gata să contribuie la eforturile” necesare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Într-o declarație comună, aceste țări, în principal europene, au condamnat, de asemenea, recentele atacuri iraniene care au vizat nave și infrastructuri petroliere și gaziere, solicitând un „moratoriu imediat și global asupra atacurilor asupra infrastructurii civile”.

Germania, Italia, Țările de Jos, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, România, Lituania, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia și Bahrain sunt celelalte țări semnatare ale comunicatului.