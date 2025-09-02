Cel puțin cinci copii uciși în Gaza de un atac israelian în timp ce căutau apă

Atacul a avut loc în contextul în care armata israeliană a îndemnat populația să părăsească Gaza City înaintea unei invazii iminente și a început mobilizarea a zeci de mii de rezerviști, potrivit The Guardian.

Până la 60.000 de rezerviști urmează să fie chemați, cu posibilitatea extinderii serviciului pentru încă 20.000, pe măsură ce operațiunea militară se intensifică.

În ultimele 24 de ore, atacurile israeliene și schimburile de focuri au ucis cel puțin 76 de persoane în Fâșia Gaza, iar populația orașului se confruntă cu foamete severă, cauzată de restricțiile privind ajutoarele umanitare.

De la începutul crizei, 361 de persoane au murit de foame, dintre care majoritatea după luna iulie 2025.

Organizațiile internaționale avertizează că invazia și strămutarea forțată a aproximativ un milion de persoane ar putea avea consecințe umanitare catastrofale. Red Cross și ONU susțin că nu există o metodă sigură pentru evacuarea în masă a locuitorilor și că zonele sudice ale Gaza, unde Israel încearcă să îi relocheze, nu pot absorbi un astfel de aflux.