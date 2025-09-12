Prima pagină » Știri externe » Cel puțin nouă drone ucrainene au fost doborâte lângă Moscova

Cel puțin nouă drone ucrainene au fost doborâte lângă Moscova

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin a anunțat că cel puțin nouă drone au fost doborâte în urma unui atac ucrainean asupra capitalei ruse, în noaptea de joi spre vineri relatează The Kyiv Independent.
Cel puțin nouă drone ucrainene au fost doborâte lângă Moscova
Sursa foto: captură video
Radu Mocanu
12 sept. 2025, 06:39, Știri externe

Printr-un mesaj publicat pe platforma Telegram, Sobyanin a anunțat că nouă drone ucrainene lansate asupra Moscovei au fost doborâte.

Acesta a mai anunțat reacția promptă a serviciile de intervenție la locurile unde au căzut resturile dronelor, fără a oferi detalii despre pagube sau victime. Explozii au fost raportate în Mozhaysk și Dedovsk, orașe sisutate în apropierea capitalei.

Anterior, Ucraina a lansat drone către Moscova cu rezultate limitate în atingerea țintelor militare.

Atacul survine la câteva zile după un atac masiv al Rusiei asupra Kievului, soldat cu moartea unei femei și a copilului ei nou-născut, precum și rănirea a 20 de persoane.

Federația Rusă și-a întețit atacurile cu drone asupra orașelor ucrainene, ajungând să lanseze peste 500 de drone pe noapte.

În plus, incidentul se petrece la scurt timp după ce mai multe drone ruse au pătrun în spațiul aerian polonez.