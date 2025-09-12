Cel puțin nouă drone ucrainene au fost doborâte lângă Moscova

Printr-un mesaj publicat pe platforma Telegram, Sobyanin a anunțat că nouă drone ucrainene lansate asupra Moscovei au fost doborâte.

Acesta a mai anunțat reacția promptă a serviciile de intervenție la locurile unde au căzut resturile dronelor, fără a oferi detalii despre pagube sau victime. Explozii au fost raportate în Mozhaysk și Dedovsk, orașe sisutate în apropierea capitalei.

Anterior, Ucraina a lansat drone către Moscova cu rezultate limitate în atingerea țintelor militare.

Atacul survine la câteva zile după un atac masiv al Rusiei asupra Kievului, soldat cu moartea unei femei și a copilului ei nou-născut, precum și rănirea a 20 de persoane.

Federația Rusă și-a întețit atacurile cu drone asupra orașelor ucrainene, ajungând să lanseze peste 500 de drone pe noapte.

În plus, incidentul se petrece la scurt timp după ce mai multe drone ruse au pătrun în spațiul aerian polonez.