Cercetătorii au aflat de unde vin bucățile de rocă extraterestre prăbușite în Franța

Înainte să se dezintegreze în atmosferă, o bucată de rocă venită din spațiu a luminat spectaculos cerul deasupra nord-vestului Franței, pe 13 februarie 2023. S-a stabilit ulterior că este vorba despre un asteroid de mici dimensiuni, numit 2023 CX1, care a oferit cercetătorilor o oportunitate rară: să-i urmărească întregul parcurs, de la apropierea de Pământ până la impactul cu solul. Cântărea 650 de kilograme înainte de dezintegrare și avea mai puțin de un metru în diametru.

„Am primit zeci de fotografii și videoclipuri ale călătoriei sale prin atmosferă, unele extrem de utile pentru a înțelege cum s-a fragmentat asteroidul”, spune Brigitte Zanda, specialistă în meteoriți la Muzeul Național de Istorie Naturală din Franța, citată de Science Alert.

A patra oară când fragmentele sunt recuperate

Un videoclip-cheie a surprins momentul fragmentării: „Ne permite să vedem în câte bucăți s-a rupt – și cum s-a întâmplat acest lucru”, a explicat cercetătoarea franceză.

Primul fragment din meteorit, cu o greutate de 93 de grame, a fost găsit la două zile după impact, în localitatea Saint-Pierre-le-Viger, cu sprijinul localnicilor. În total, au fost colectate aproximativ 12 fragmente, toate adăugate în colecția muzeului.

După doi ani și jumătate de analize, toate datele care spun povestea micului călător extraterestru au fost publicate recent într-un studiu în revista Nature Astronomy. Asteroidul a fost urmărit încă din momentul în care se afla la 200.000 km de Pământ – una dintre cele doar 11 ocazii din istorie în care un astfel de corp a fost detectat înainte de impact. Potrivit informațiilor furnizate de cercetători, în doar patru cazuri au fost și recuperate fragmente.

De unde a venit roca spațială

Analiza părților recuperate indică faptul că 2023 CX1 provine din familia de asteroizi Massalia, situată în centura dintre Marte și Jupiter, deci vine din sistemul nostru solar.

Cunoscută sub numele de centura principală de asteroizi, aceasta este o regiune a sistemului solar unde orbitează mii de corpuri stâncoase, rămășițe ale formării planetelor. Față de Pământ, este situată la o distanță care variază între 250 și 400 de milioane de kilometri, în funcție de poziția planetei noastre pe orbită.

Doar 2% din asteroid a ajuns pe Pământ

La intrarea în atmosfera terestră, roca a trecut printr-o dezintegrare violentă, în două etape, la o altitudine de aproximativ 28 km. „A pierdut 98% din masa sa și a eliberat o cantitate enormă de energie. Este, poate, doar a doua oară când observăm un astfel de tip de fragmentare”, au dezvăluit cercetătorii francezi.

Simulările au arătat că acest mod brutal de fragmentare poate fi mai periculos decât o dezintegrare treptată, cum a fost cazul asteroidului de la Celiabinsk (Rusia, 2013). Deși micul asteroid care a căzuit în Franța nu a provocat pagube, experții avertizează că acest tip de comportament în atmosferă crește riscul ca fragmentele să producă distrugeri la impactul cu solul: „Totul depinde de viteză, de unghiul de impact și de structura internă a rocii”.