Noi drone detectate în nordul Germaniei, lângă graniţa cu Danemarca; anchetă pentru spionaj

Potrivit mass media locală NDR, citată de AFP, autorităţile locale sunt în „contact intens” cu guvernul federal.

Regiunea a mai fost implicată în mai multe incidente legate de drone în ultimele luni. La începutul lunii septembrie, un cargo, suspectat că ar fi folosit ca platformă de lansare a dronelor, a fost interceptat. Unele drone au survolat chiar nave militare pentru a le fotografia. În ianuarie, mai multe drone au fost semnalate deasupra bazelor aeriene din zonă.

„Landurile din nordul Germaniei, împreună cu guvernul federal şi, dacă este necesar, în coordonare cu vecinii noştri danezi, trebuie să poată reacţiona rapid şi eficient la astfel de evenimente”, a declarat Niclas Dürbrook, purtător de cuvânt al Partidului Social-Democrat german.

În Danemarca, prim-ministrul Mette Frederiksen a denunţat joi „atacuri hibride” după ce drone au survolat aeroporturi civile şi militare pentru a doua noapte consecutivă. Aceasta a avertizat că astfel de incidente „ar putea să se înmulţească” şi a menţionat Rusia drept „principală ameninţare la adresa securităţii Europei”.

Aceste evenimente vin după incursiunile dronelor ruse în Polonia şi România şi zborurile avioanelor de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian, fără ca autorităţile daneze şi europene să fi stabilit până acum vreo legătură între ele.