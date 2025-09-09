Cerere neobișnuită din partea lui Trump în rândul susținătorilor: 15 dolari ca să ajungă în rai

Președintele american a lansat o strângere de fonduri pentru a-i permite să ajungă în rai, printr-un e-mail cel puțin neobișnuit adresat susținătorilor săi.

Campania, intitulată „BLITZ DE STRÂNGERE DE FONDURI TRUMP DE 24 DE ORE”, a fost lansată la sfârșitul lunii august, prin email. În acest sens, Trump cerea o contribuție de 15 dolari de la susținătorii săi ca să ajungă în paradis.

Emailurile trimise includeau trimiteri la supraviețuirea politică și bătăliile juridice ale președintelui republican drept semne ale unui scop divin.

„Anul trecut, am fost la un pas de moarte când glonțul mi-a străpuns pielea. Întoarcerea mea triumfală la Casa Albă nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată! Dar cred că Dumnezeu m-a salvat dintr-un motiv: SĂ FACEM AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU”, scria în email, potrivit publicației La Libre.

„Cu siguranță nu trebuia să supraviețuiesc unui glonț tras de un asasin, dar prin harul lui Dumnezeu atotputernicul, am reușit. AȘA CĂ, ACUM, nu am altă alegere decât să răspund Chemării Datoriei, dar nu pot face asta singur”, a mai continuat mesajul.

Donald Trump a câștigat cel de-al doilea mandat în noiembrie 2024, iar în timpul unui miting electoral în vara aceluiași an în Pennsylvania, el a fost ținta unei tentative de asasinat. La momentul respectiv, Trump a fost atins de un glonț în zona urechii, fără alte răni. Cel care a comis fapta a fost reținut la scurt timp după, iar în această perioadă a început și procesul în care va fi judecat.