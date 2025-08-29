China critică vizita senatorilor americani în Taiwan: O amenințare la adresa suveranității

Președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, Roger Wicker, republican din Mississippi, și Deb Fischer, republicană din Nebraska, au sosit vineri la Taipei pentru o serie de întâlniri la nivel înalt cu lideri taiwanezi, pentru a discuta relațiile SUA-Taiwan, securitatea regională, comerțul și investițiile, potrivit American Institute in Taiwan, care funcționează ca ambasadă de facto a Washingtonului, în lipsa relațiilor diplomatice oficiale cu această democrație autoguvernată.

La sosire, Wicker a declarat: „O democrație prosperă nu este niciodată garantată pe deplin … și suntem aici pentru a discuta cu prietenii și aliații noștri din Taiwan despre ceea ce facem pentru a consolida pacea la nivel mondial”.

„Într-o perioadă de tulburări globale, prezența noastră aici este extrem de importantă”, a adăugat Fischer, subliniind că discuțiile vor include „securitate, oportunități și progres pentru această parte a lumii”.

Dar purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a protestat împotriva vizitei, afirmând că aceasta „subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei și transmite un semnal grav greșit forțelor separatiste pro-independență din Taiwan”.

Vizita de două zile a celor doi senatori în Taiwan urmează unor opriri în Hawaii, Guam, Tinian, Pala și Filipine.

Statele Unite sunt cel mai mare furnizor de arme pentru Taiwan. Ele furnizează insulei tancuri de ultimă generație, rachete antiaeriene și avioane F-16 modernizate, ca parte a garanției de securitate împotriva amenințării Beijingului de a invada.

China consideră furnizarea de arme de către americani către Taiwan o încălcare a angajamentelor făcute de administrațiile americane precedente.