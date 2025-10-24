Colonişti israelieni au incendiat mai multe vehicule palestiniene lângă Ramallah

Colonişti israelieni au incendiat în noaptea de joi spre vineri mai multe vehicule aparţinând unor palestinieni din localitatea Deir Dibwan, aflată la est de Ramallah, în Cisiordania ocupată, au relatat surse locale citate de agenţia palestiniană WAFA.

Atacatorii au pătruns în zona Al-Tall a oraşului şi au dat foc mai multor maşini parcate în faţa locuinţelor palestinienilor.

Potrivit primelor informaţii, nu au fost raportate victime, însă incendiile au provocat pagube materiale semnificative.

Incidentul are loc pe fondul unei creşteri accentuate a violenţelor comise de colonişti israelieni în Cisiordania, în special în perioada recoltării măslinelor.

În ultimele săptămâni, grupuri armate de colonişti au intensificat atacurile asupra fermierilor palestinieni, a terenurilor agricole şi a proprietăţilor acestora.

Conform relatărilor din teren, multe dintre aceste atacuri se desfăşoară sub protecţia forţelor de ocupaţie israeliene, fiind considerate parte a unei campanii mai ample de alungare a palestinienilor de pe propriile pământuri.