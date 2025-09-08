Conservatorii germani cer mai multe măsuri pentru întoarcerea voluntară a refugiaților sirieni

Conservatorii germani cer intensificarea eforturilor pentru a face mai atractivă întoarcerea refugiaților sirieni în Siria.

Deși regimul lui Bashar al-Assad a fost înlăturat la sfârșitul lui 2024, doar un număr redus de refugiați au ales să revină acasă.

CDU consideră că este nevoie de politici care să promoveze plecările voluntare și să sprijine reintegrarea acestora în țara de origine.

În paralel, Bundestagul a lansat luni o comisie de anchetă privind modul în care Germania a gestionat pandemia de coronavirus, la mai bine de patru ani după primele restricții și măsuri sanitare.

Parlamentarii urmează să analizeze deciziile guvernamentale și impactul lor asupra societății și economiei.

Pe plan economic, datele oficiale arată că exporturile Germaniei au scăzut cu 0,6% în iulie față de luna precedentă, în timp ce importurile au coborât cu 0,1%.

Slăbirea cererii din SUA și China a afectat comerțul exterior, deși schimburile comerciale cu partenerii europeni au înregistrat creșteri.

În schimb, producția industrială a avut o evoluție pozitivă, crescând cu 1,3% față de iunie, datorită unui avans de aproape 10% în sectorul de utilaje și echipamente.