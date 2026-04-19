Construcția sălii de bal a lui Trump de la Casa Albă poate fi reluată integral, a decis Curtea de Apel

Curtea de apel a decis că lucrările de construcție a porțiunilor subterane și supraterane ale sălii de bal a Casei Albe a președintelui american Donald Trump vor putea continua.
Construcția sălii de bal a lui Trump de la Casa Albă poate fi reluată integral, a decis Curtea de Apel
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
19 apr. 2026, 03:59, Știri externe

Curtea de Apel a SUA pentru Districtul Columbia a acordat o suspendare administrativă după ce administrația Trump a făcut apel joi împotriva deciziei judecătorului districtual american Richard Leon de a opri construcțiile la suprafață, relatează BBC.

Se preconizează că lucrările de construcție vor continua până la următoarea audiere, care urmează să aibă loc pe 5 iunie.

Deciziile din această săptămână au venit după ce curtea de apel a ordonat judecătorului să reconsidere implicațiile asupra securității naționale ale opririi lucrărilor, după ce a blocat temporar toate lucrările de construcție a sălii de bal în martie.

Hotărârea marchează o victorie pentru președinte în efortul său de a reproiecta structura americană de renume.

Judecătorul Leon a declarat joi că, în opinia sa, proiectul necesită aprobarea Congresului, adăugând că reclasificarea planurilor sălii de bal ca fiind vitale pentru securitatea națională de către administrație pare a fi o încercare de soluționare a problemei.

„Securitatea națională nu este un cec în alb pentru a continua activități altfel ilegale”, a scris el.

În urma hotărârii, Trump l-a acuzat pe judecător pe Truth Social că „încearcă să împiedice viitorii președinți și lideri mondiali să aibă un loc de întâlnire sigur și securizat la scară largă”.

