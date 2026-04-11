Copil român de 11 ani, ucis cu cuțitul în Spania. Agresorul lăsase mesaje îngrijorătoare ascunse într-o piață

David P., un copil român, mai avea o săptămână până să împlinească 12 ani. Familia sa emigrase din România cu peste un deceniu în urmă. Toți cei care îl cunoșteau îl descriu ca fiind „fericit, zâmbitor, vesel”. Era portar la echipa de fotbal din Villanueva de la Cañada și cel mai bun din clasa sa, conform ABC.

Nuestras más sinceras condolencias a la familia de David, el menor asesinado en Villanueva de la Cañada. DEP 🖤🌹 La obsesión de Julio, el asesino de David. „El Julio está fatal de la cabeza, muchas veces le enseñó al niño un cuchillo”.https://t.co/XH50jDty82 pic.twitter.com/dDChTiMRrF — Más q Guardia Civil (@MqGuardiaCivil) April 10, 2026

Joi seară, la ieșirea de la cursurile de engleză dintr-un centru cultural local, a mers la toaletă. Acolo l-a urmărit Julio B., un tânăr de 23 de ani diagnosticat cu autism în stadiu avansat. L-a înjunghiat de cel puțin trei ori, în torace, gât și spate. Echipajele de urgență l-au resuscitat, dar David a murit în elicopterul care îl ducea spre spitalul 12 de Octubre din Madrid.

„Vrea să fie iubitul meu”

Cu aproximativ o lună înainte de tragedie, David îi spusese unui prieten că Julio „vrea să fie iubitul meu sau ceva de genul ăsta”. Tânărul pictase inițialele celor doi pe pereții primăriei. Mama lui David îi interzisese deja să mai petreacă timp cu el.

Julio nu avea mulți prieteni de vârsta lui. Frecventa grupul minorilor pentru că, spune familia sa, „avea mentalitatea unui copil”.

David fusese singurul care îl acceptase și încercase să îl integreze. „El doar a vrut să îl includă printre prietenii lui. Și uite cum s-a terminat”, spune un băiat apropiat de amândoi.

Mesaje ascunse într-o piață

După crimă, Julio a fugit, s-a schimbat de haine și s-a prezentat la un spital din Móstoles, afirmând că suferise o criză psihotică. Garda Civilă l-a reținut și l-a pus sub supraveghere psihiatrică.

Vineri, un copil a indicat anchetatorilor un colț din Piața Spaniei unde Julio își ascunsese mai multe hârtii scrise de mână. Unul dintre mesaje spunea: „Nu vreau să fiu o povară, nu vreau să le fac rău prietenilor mei”.

Garda Civilă a căutat toată ziua arma crimei și mănușile folosite. Un rucsac cu resturi de mănuși de plastic a fost deja ridicat.

O comunitate în doliu

Tatăl lui David, Gabriel, a aflat vestea în timpul slujbei de Joia Sfânt la biserica ortodoxă. Mama, Anca, îl aștepta în mașină în fața centrului cultural. Vineri, zeci de colegi și prieteni au depus flori și au scris mesaje pe o panglică în formă de inimă. Cineva a scris: „Mereu în echipa noastră, campionule”.

Comunitatea română din localitate a organizat un omagiu public. „David era special. Săptămâna viitoare ar fi împlinit 12 ani”, a spus una dintre femeile prezente, în lacrimi.

Dosarul penal se poate solda cu închisoare pe viață, dacă instanța stabilește că Julio a acționat cu discernământ.