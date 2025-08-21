Coreea de Nord are o bază secretă pentru rachete balistice intercontinentale

Coreea de Nord deține o bază militară secretă în provincia Pyongan de Nord, situată la numai 27 de kilometri de granița cu China, unde ar fi amplasate între șase și nouă rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu potențial nuclear, potrivit unui raport publicat miercuri de think tank-ul american CSIS.

Cunoscută sub numele de Sinpung-dong, baza nu a fost niciodată menționată în negocierile de denuclearizare dintre Statele Unite și Coreea de Nord și face parte dintr-o rețea de 15-20 de facilități militare nedeclarate, care includ baze de operare, întreținere, depozitare de rachete și chiar de focoase nucleare.

Rachetele ar putea fi utilizate pentru lansări greu de detectat

Specialiștii CSIS susțin că, în cazul unui conflict, rachetele și lansatoarele din Sinpung-dong ar putea fi deplasate rapid și utilizate pentru lansări greu de detectat din alte regiuni ale țării.

Această strategie ar întări capacitatea de descurajare nucleară a Phenianului și ar spori amenințarea asupra regiunii și a teritoriului continental al SUA.

Potrivit The Guardian, baza ar fi destinată celor mai noi rachete cu rază lungă de acțiune dezvoltate de regimul condus de Kim Jong-un, care, după eșecul summitului cu Donald Trump din 2019, a accelerat programul nuclear și a proclamat Coreea de Nord drept stat nuclear „ireversibil”.