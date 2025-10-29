Coreea de Sud îi acordă lui Trump cea mai înaltă distincție a țării și îi oferă o coroană de aur

Donald Trump a ajuns miercuri la Seul, ultima oprire din turneul său asiatic, care a inclus vizite în Malaezia și Japonia, potrivit Reuters.

Liderul american este așteptat să poarte discuții economice importante cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung, dar și cu președintele Chinei, Xi Jinping.

La aterizare, Air Force One a fost escortat de avioane militare sud-coreene, iar pe pistă, o fanfară a armatei i-a cântat piesa „YMCA”, în timp ce salve de tun au marcat sosirea oficială.

Administrația de la Seul a anunțat că îi va acorda lui Trump „Marele Ordin Mugunghwa”, distincție rezervată, de regulă, șefilor de stat și personalităților de rang înalt.

Ordinul poartă numele florii naționale a Coreei de Sud, hibiscusul roz.

Potrivit președintelui Lee, distincția recunoaște rolul lui Trump ca „artizan al păcii” în relațiile intercoreene.

Ceremonia include și oferirea unei replici a coroanei regale Cheonmachong, descoperită într-un mormânt antic din Gyeongju, fosta capitală a regatului Silla.

Coroana originală, confecționată din aur și împodobită cu frunze decorative, simbolizează, potrivit oficialilor sud-coreeni, „o eră de pace și prosperitate comună pe care SUA și Coreea de Sud o vor construi împreună.”

În timpul vizitei, cei doi lideri vor vizita un muzeu din Gyeongju și vor lua prânzul împreună.

Meniul include salată cu sos Thousand Island, o referință la „povestea de succes a președintelui Trump din New York”, precum și specialități locale alese „în funcție de preferințele sale”.