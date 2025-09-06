Coreea de Sud intervine în scandalul arestărilor cetățenilor săi, la fabrica din Georgia / Tensiunile dintre Washington și Seoul se amplifică

Sursa: X / Ministerul de Externe al Coreei de Sud

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a ordonat, sâmbătă, începerea eforturilor pentru a răspunde arestării a sute de cetățeni sud-coreeni într-un raid al autorităților americane de imigrare la o fabrică Hyundai Motor.

Ministrul de externe Cho Hyun a declarat că guvernul a constituit o echipă pentru a gestiona situația creată de arestarea, joi, a peste 300 de cetățeni coreeni la unitatea din statul Georgia, din sudul SUA, și că ar putea merge la Washington pentru întâlniri cu oficiali americani, dacă va fi necesar.

„Sunt profund îngrijorat”

„Sunt profund îngrijorat. Resimt o mare responsabilitate pentru arestarea cetățenilor noștri”, a spus Cho în cadrul unei ședințe de urgență a guvernului.

Arestarea a aproximativ 475 de muncitori la fabrica de lângă Savannah, parte a intensificării măsurilor președintelui Donald Trump împotriva imigranților, reprezintă cea mai mare operațiune de aplicare a legii într-un singur sit din istoria Departamentului pentru Securitate Internă al SUA.

Incidentul riscă să amplifice tensiunile dintre administrația Trump și Seul, un aliat esențial al Washingtonului în Asia și un investitor major în Statele Unite.

Cele două părți sunt în dezacord în privința detaliilor unui acord comercial ce include investiții sud-coreene de 350 de miliarde de dolari în SUA.

LG Energy Solution le-a cerut angajaților să se întoarcă din deplasările de afaceri

LG Energy Solution, companie care colaborează cu Hyundai la construirea fabricii, a anunțat că le-a cerut angajaților să se întoarcă din deplasările de afaceri din Statele Unite și a suspendat călătoriile în SUA, cu excepția întâlnirilor cu clienți.

Potrivit LG Energy Solution, 47 dintre angajații săi și aproximativ 250 de muncitori ai subcontractorilor de la fabrica mixtă au fost reținuți.