Coreea de Sud lansează al cincilea satelit militar de spionaj pentru monitorizarea Coreei de Nord

Ministerul Apărării de la Seul a anunțat vineri că satelitul va fi lansat duminică de la Baza Forțelor Spațiale Cape Canaveral din Florida.

Lansarea marchează finalizarea programului prin care Seulul își propusese să plaseze cinci sateliți de spionaj pe orbită până la sfârșitul acestui an, pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a monitoriza provocările lansate de Coreea de Nord.

Primul satelit de spionaj sud-coreean, echipat cu senzori electro-optici și în infraroșu, a fost lansat în decembrie 2023.

Următoarele trei, dotate cu tehnologii de radar cu apertură sintetică, pot colecta date chiar și în condiții meteorologice nefavorabile.

În paralel Coreea de Nord își intensifică propriile eforturi în domeniul recunoașterii spațiale. În noiembrie 2023, Phenianul a lansat satelitului militar Malligyong-1, însă de atunci a anunțat trimiterea a trei noi sateliți în 2024.

Inițiativa a fost oprită după ce în mai, anul trecut, o rachetă a explodat la decolare.