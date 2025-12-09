Sunt prea mulți sateliți pe orbita Pământului. Criza care amenință viitorul științei

La aproape șapte decenii de la lansarea Sputnik 1, primul satelit artificial, spațiul din proximitatea Terrei găzduiește un număr impresionant de obiecte. Din cei peste 20.000 de sateliți trimiși pe orbită din 1957, aproximativ 13.600 se află încă acolo. Din aceștia, aproape 11.000 sunt încă operaționali.

O bună parte din aparatele ce orbitează planeta, îi aparțin lui Elon Musk. Rețeaua Starlink a SpaceX include deja peste 8.000 de sateliți pentru internet. Ei sunt amplasați pe orbite joase la circa 550 km altitudine, iar lansările continuă în ritm intens.

Impactul asupra astronomiei

Cercetătorii de la Ames Research Center (NASA) au atras atenția că urmele luminoase produse de sateliți pot afecta grav calitatea imaginilor captate de telescoapele spațiale și terestre. Studiul publicat în Nature arată că:

până la 96% din fotografiile științifice pot fi influențate negativ;

în anumite cazuri, o singură imagine poate prezenta până la 92 de urme de satelit;

într-un scenariu cu 1 milion de sateliți, imaginile ar putea fi traversate de peste 160 de astfel de urme.

Având în vedere că o mare parte din informațiile despre Univers se obțin prin observații astronomice, cercetătorii consideră această problemă deosebit de gravă.

SpaceX intenționează să extindă „constelația” Starlink la circa 34.000 de sateliți în următorii ani. La nivel global, numărul total ar putea depăși 60.000 până în 2030. Unele proiecții indică chiar posibilitatea de a ajunge la 500.000 de sateliți artificiali până în 2050.

Această creștere este favorizată de scăderea costurilor de lansare, datorită rachetelor reutilizabile dezvoltate de SpaceX.

Sateliți în număr uriaș, testele NASA și riscurile asociate

Specialiștii au analizat efectele proliferării sateliților asupra telescoapelor Hubble, SPHEREx, Xuntian și ARRAKIHS. Coordonatorul studiului, Alejandro Borlaff, avertizează: „Dacă ritmul actual se menține, vom obține mai puține descoperiri și imagini de calitate inferioară, ceea ce se va traduce printr-un nivel mai scăzut de cunoaștere.”

Printre riscurile majore se numără confuzia sateliților cu asteroizi potențial periculoși pentru Pământ și dificultatea de a detecta fenomene cosmice importante, cum ar fi exploziile de raze gamma, esențiale pentru înțelegerea originii Universului.

Cotidianul La Stampa scrie că pe lângă sateliții activi, orbita Terrei conține peste 40.000 de fragmente mari de deșeuri și peste un milion de resturi mici, care pot afecta atât siguranța misiunilor, cât și observarea astronomică.

NASA a solicitat SpaceX un punct de vedere cu privire la aceste efecte, însă compania nu a răspuns.