Coreea de Sud majorează cheltuielile bugetare pentru 2026

Bugetul propus pentru anul viitor este de 524,4 miliarde dolari, marcând o creștere de 8.1% față de 2025. Președintele Lee Jae Myung ia o direcție diferită față de administrația președintelui conservator Yoon, promovând o politică fiscală expansionistă menită să contracareze presiunile externe generate de tarifele americane.

Ministerul de Finanțe a prezentat un plan conform căruia deficitul bugetar al Coreei de Sud va urca la 4% din PIB în 2026, comparativ cu 2,8% în 2025, în timp ce datoria publică este estimată să ajungă la 51,6% din PIB.

Finanțările pentru cercetare vor înregistra o creștere record de 19,3%, până la 25 de miliarde de dolari direcționate în special către proiecte de inteligență artificială. De asemenea, guvernul va majora investițiile în sprijinul exportatorilor afectați de tarife și în dezvoltarea industriei culturale.

Cheltuielile pentru protecție socială vor crește la peste 200 de miliarde de dolari cu scopul de a stimula natalitatea.

În sectorul apărării, guvernul de la Seul va crește cheltuielile la aproximativ 50 de miliarde de dolari.

Pentru finanțarea deficitului, statul va emite obligațiuni 167 de miliarde de dolari.

Propunerea bugetară urmeză să fie dezbătută în Adunarea Națională, dominată de Partidul Democrat.