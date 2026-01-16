Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice: Cum funcționează instituția care susține puterea în Iran

IRGC a fost creat imediat după prăbușirea monarhiei conduse de șah și instaurarea Republicii Islamice sub conducerea ayatollahului Ruhollah Khomeini. Noua conducere din Iran avea nevoie de o structură absolut loială, capabilă să apere realizările revoluției împotriva oricărei amenințări interne sau externe. Întrucât armata clasică era privită cu neîncredere, Gărzile Revoluționare au fost concepute ca o entitate separată, profund ideologizată și fidelă liderului suprem.

O forță dedicată revoluției din Iran

Conform Encyclopaedia Britannica, în decursul anilor, IRGC și-a extins mult rolul inițial de unitate militară. Funcționează independent de armata regulată, având propriile forțe terestre, aeriene și navale, precum și structuri specializate pentru operațiuni externe. Cea mai cunoscută dintre acestea este Forța Quds, activă în sprijinirea grupărilor și aliaților Iranului din Orientul Mijlociu.

Pe plan intern, Gărzile Revoluționare contribuie semnificativ la menținerea stabilității regimului. Prin intermediul miliției Basij, ele participă la reprimarea manifestărilor de stradă, monitorizarea populației și limitarea activității opoziției politice.

Putere economică și conexiuni politice

Influența IRGC depășește domeniul securității. În timp, organizația a dezvoltat un amplu conglomerat economic, cu activități în energie, construcții, telecomunicații și infrastructuri strategice. O parte dintre aceste operațiuni se desfășoară netransparent, alimentând acuzații de corupție și favoritism.

În sfera politică, numeroși foști membri ai Gărzilor Revoluționare ocupă funcții importante, inclusiv în parlament și guvern, consolidând legătura dintre instituția militară și procesul de luare a deciziilor la nivel de stat.

Critici și reacții internaționale

Organizații internaționale pentru drepturile omului au acuzat IRGC de implicare în încălcări grave ale drepturilor civile, de la rețineri arbitrare până la utilizarea forței letale împotriva protestatarilor. Ca urmare, Statele Unite au desemnat în 2019 IRGC drept organizație teroristă – o măsură fără precedent aplicată unei structuri militare oficiale. Liderii săi au fost, de asemenea, vizați de sancțiuni impuse de alte state și de Uniunea Europeană.

Influența Gărzilor Revoluționare depășește granițele Iranului, având un impact semnificativ asupra echilibrului de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit analiștilor, înțelegerea politicii iraniene este imposibilă fără a lua în considerare rolul acestei instituții, care cumulează putere militară, economică și ideologică într-o manieră rar întâlnită.