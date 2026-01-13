Creștere dramatică a victimelor civile în Ucraina în 2025. ONU confirmă peste 14.900 de morți de la începutul războiului

Raportul ONU arată că niciun loc din Ucraina nu mai este sigur, peste o treime dintre victime fiind înregistrate în zone îndepărtate de linia frontului. Această creștere dramatică a victimelor civile în Ucraina în anul 2025 evidențiază intensificarea ostilităților și utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune care expun populația la riscuri majore.

Experții ONU au remarcat o escaladare semnificativă a atacurilor aeriene și cu drone, precum și a rachetelor balistice și de croazieră asupra orașelor ucrainene. Un atac recent a implicat lansarea a 242 de drone, 14 rachete balistice și 22 de rachete de croazieră într-o singură noapte, vizând infrastructura civilă esențială, ceea ce a lăsat sute de mii de ucraineni fără energie electrică și încălzire.

„Această creștere a victimelor civile nu se datorează doar luptei de la front, ci și atacurilor la scară largă în întreaga țară”, a declarat Danielle Bell, conducătoarea misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina.

Cel mai mortal atac a avut loc pe 19 noiembrie în orașul Ternopil, unde 38 de civili, inclusiv opt copii, și-au pierdut viața, iar 99 au fost răniți, dintre care 17 copii.

În total, de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, ONU a confirmat moartea a peste 14.900 de civili în Ucraina, deși cifrele reale ar putea fi mai mari, având în vedere accesul limitat în teritoriile ocupate și dificultățile de confirmare a tuturor incidentelor.

Raportul ONU avertizează că atacurile continue asupra orașelor și infrastructurii civile au creat o criză umanitară accentuată, iar comunitatea internațională este chemată să intervină pentru protejarea populației civile.

Intensificarea violențelor în 2025 a demonstrat că conflictul din Ucraina continuă să aibă un impact devastator asupra oamenilor nevinovați.