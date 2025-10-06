Crimeea: Incendiu uriaș după ce Ucraina a lovit cel mai mare terminal petrolier

Terminalul, situat la aproximativ 250 de de teritoriul controlat de Ucraina, este cea mai mare instalație de stocare a petrolului din Crimeea. Poate stoca până la 250.000 de tone de combustibil, care alimentează forțele ruse, potrivit The Kyiv Independent.

Crimean Wind a declarat că explozia a provocat un incendiu vizibil de la zeci de kilometri distanță, în timp ce alte explozii au fost raportate în apropierea aerodromurilor Saki și Kacha.

Ucraina a lovit ultima dată depozitul de petrol din Feodosia în octombrie 2024, determinând autoritățile locale de ocupație numite de Rusia să declare starea de urgență.

Atacul are loc în contextul intensificării campaniei Ucrainei împotriva infrastructurii energetice rusești.

Lipsa de combustibil s-a agravat în Crimeea și în Sevastopol, aproximativ 50% dintre benzinării oprind vânzarea de benzină, a raportat publicația rusă Kommersant pe 24 septembrie.

Citând date de la 17.000 de benzinării, publicația a afirmat că Districtul Federal Sudic – care, potrivit Rusiei, include Crimeea – a fost printre cele mai afectate, peste 14% dintre benzinării suspendând vânzările de combustibil.

Lipsa vine după o serie de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești în luna august.

Potrivit Financial Times, șaisprezece dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia au fost lovite din august 2025, forțând exporturile rusești de motorină să scadă la cel mai scăzut nivel din 2020.