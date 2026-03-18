Criza energetică riscă se extinde. Iranul a lovit infrastructura energetică din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar după atacul surpriză al Israelului

IRGC a acuzat un „dușman criminal” că a încălcat infrastructura de combustibil și energie a Iranului. Dacă se confirmă, atacul asupra South Pars – cel mai mare din lume – ar fi primul atac asupra instalațiilor iraniene de producție de petrol și gaze din acest război.

O sursă israeliană a declarat pentru CNN că Israelul a atacat instalația Asaluyeh din sud-vestul Iranului. Un alt oficial israelian a precizat că operațiunea asupra South Pars a fost coordonată cu Statele Unite.

Săptămâna trecută, Israelul atacase deja mai multe depozite de combustibil iraniene.

Amenințări directe la adresa statelor din Golf

IRGC a cerut evacuarea rezidenților și angajaților de la instalațiile petroliere din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Comunicatul iranian precizează că Iranul consideră legitim să vizeze infrastructura energetică a „țărilor de origine” și va răspunde „la prima ocazie”.

Imediat după avertisment, Apărarea Civilă Saudită a emis un semnal de „totul în regulă” după ce sistemele de apărare aeriană au interceptat o amenințare balistică deasupra Riadului, anunță canalul de stat saudit al-Ekhbariya.

Contextul: escaladare în ziua 19 a războiului

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a intrat miercuri în ziua 19. Prețul petrolului Brent a crescut cu 4,4%, ajungând la 107,95 dolari pe baril, în urma atacului asupra South Pars. Petrolul american WTI a urcat cu 2%, la 98,12 dolari pe baril.

Sefii serviciilor secrete americane, audiați miercuri în Congres, au estimat că războiul va dura între 4 și 6 săptămâni. Regimul iranian a fost afectat, dar rămâne funcțional, au apreciat aceștia.

Știrea inițială:

Iran a amenințat că va lovi infrastructura energetică din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, după ce facilități din câmpul de gaze South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, au fost vizate de atacuri cu rachete, potrivit presei de stat iraniene.

Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat că mai multe obiective energetice din statele Golfului ar putea fi atacate „în următoarele ore”, în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a conflictului. Presa iraniană susține că atacul asupra infrastructurii de la South Pars — câmp pe care Iranul îl împarte cu Qatarul — este primul care vizează direct producția de combustibili fosili a țării de la începutul războiului.

Potrivit relatărilor din presa israeliană, loviturile asupra South Pars ar fi fost efectuate de Israel cu acordul Statelor Unite. Dacă informația se confirmă, atacul ar marca o schimbare semnificativă în strategia militară americano-israeliană, întrucât până acum sectorul petrolier și al gazelor din Iran fusese, în mare parte, evitat, ceea ce a limitat impactul asupra piețelor globale de energie.

Iranul amenință cu atacuri asupra infrastructurii energetice din mai multe state

Teheranul a reacționat dur. Presa de stat iraniană a identificat drept posibile ținte rafinăria Samref și complexul petrochimic Jubail din Arabia Saudită, câmpul de gaze al-Hosn din Emiratele Arabe Unite, precum și complexul petrochimic Mesaieed, compania holding aferentă și rafinăria Ras Laffan din Qatar.

„Aceste centre au devenit ținte directe și legitime și vor fi lovite în următoarele ore. Prin urmare, toți cetățenii, rezidenții și angajații sunt rugați să părăsească imediat aceste zone și să se deplaseze la o distanță sigură, fără întârziere”, se arată în avertismentul transmis de presa iraniană.

Eskandar Pasalar, guvernatorul regiunii Asaluyeh din sudul Iranului, a condamnat ceea ce a numit escaladarea americano-israeliană, calificând-o drept „sinucidere politică”. Oficialul a declarat pentru presa de stat că „pendulul războiului s-a mutat” către un „război economic total”.

La Doha, purtătorul de cuvânt al guvernului qatarez, Majid al-Ansari, a avertizat că atacurile asupra infrastructurii energetice „reprezintă o amenințare la adresa securității energetice globale, precum și la adresa popoarelor din regiune și a mediului”.

Tensiunile au avut efect imediat asupra piețelor. Cotația internațională a petrolului a urcat miercuri după-amiază spre 110 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind noi perturbări ale aprovizionării globale, în contextul blocadei continue din strâmtoarea Hormuz. La un moment dat, barilul de petrol a atins 108,60 dolari, în creștere cu până la 5%, în timp ce referința europeană pentru gazele naturale a avansat cu peste 7,5%, depășind 55,50 euro pe megawatt-oră.

Escaladarea riscă să amplifice instabilitatea într-una dintre cele mai importante regiuni producătoare de energie din lume, cu consecințe directe asupra securității energetice și asupra prețurilor la nivel global.