Criza Groenlanda escaladează: Trump amenință Europa cu măsuri de retorsiune

Trump a făcut declarațiile joi, în cadrul unui interviu acordat Fox Business la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Bloomberg.

„Dacă o vor face, o vor face. Dar știți, dacă s-ar întâmpla asta, ar urma o represalie puternică din partea noastră”, a spus președintele american. El a adăugat: „Noi avem toate cărțile în mână”.

Președintele nu a specificat ce măsuri ar putea lua SUA pentru a pune în aplicare această amenințare.

Speculațiile despre vânzarea activelor

Planul deocamdată abandonat al lui Trump de a majora tarifele vamale pentru mărfurile din opt țări europene a provocat îngrijorare. Presiunea exercitată în legătură cu controlul asupra Groenlandei a dat naștere speculațiilor că Europa ar putea vinde trilioane de dolari în obligațiuni și acțiuni americane.

O astfel de mișcare ar putea zgudui piețele financiare. Piețele au fost deja afectate de urmărirea insulei arctice de către Trump.

Țările europene dețin 40% din titlurile americane străine

Datele Trezoreriei SUA din noiembrie 2025 arată că țările europene dețin aproape 40% din titlurile de stat americane deținute de rezidenți străini. Această pondere semnificativă explică îngrijorarea autorităților de la Washington.

Acordul cadru pentru Groenlanda

În cadrul acordului cadru care l-a convins pe Trump să dezamorseze criza Groenlandei, președintele ar fi de acord să amâne aplicarea de noi tarife asupra produselor europene. În schimb, SUA ar staționa rachete în teritoriul semi-autonom danez.

Drepturile asupra mineralelor ar fi aranjate pentru a limita interesele chineze. Prezența NATO în zonă ar fi consolidată.

Primele semnale de la fondurile europene

Înainte de acest acord, existau semne că jocul agresiv al lui Trump pentru Groenlanda zguduise încrederea unor deținători de active americane din Europa.

Fondul de pensii danez AkademikerPension a anunțat săptămâna aceasta că intenționează să renunțe la 100 de milioane de dolari în titluri de stat americane. Fondul de pensii SISA din Groenlanda a declarat că ia în considerare dacă ar trebui să continue să investească în acțiuni americane.

Complicațiile strategiei „Vindeți America”

Strategia „Vindeți America” s-ar putea dovedi complicată. Cea mai mare parte a activelor este deținută de fonduri private care nu sunt controlate de guverne. Totuși, unii deținători importanți ar putea afecta piețele de capital americane cu o vânzare masivă.

Fondul suveran de investiții al Norvegiei, de exemplu, ar putea provoca perturbări semnificative pe piețele americane.

Minimizarea din partea Trezoreriei

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a minimizat la începutul acestei săptămâni vânzarea daneză. El a spus că „nu este deloc îngrijorat” că aceasta ar semnala un efort mai amplu de dezinvestire.

„Investiția Danemarcei în titluri de stat americane, la fel ca Danemarca însăși, este irelevantă”, a declarat Bessent miercuri la Davos. „Ei vând titluri de stat de ani de zile”.

Tensiunile dintre SUA și Europa continuă pe fondul negocierilor pentru viitorul Groenlandei.