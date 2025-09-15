Criză politică în Turcia: Liderul opoziției riscă să fie destituit din funcție

O instanță din Ankara urmează să decidă dacă va anula congresul partidului din 2023 din cauza unor presupuse nereguli procedurale – o măsură care l-ar lipsi pe președintele formațiunii, Ozgur Ozel, de titlul său și ar eroda și mai mult conducerea și autoritatea opoziției.

Sute de membri ai Partidului Popular Republican (CHP) au fost închiși în așteptarea procesului într-o anchetă extinsă privind presupuse legături cu corupția și terorismul, printre ei numărându-se și principalul rival politic al președintelui Tayyip Erdogan, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu.

Partidul centrist CHP, care neagă acuzațiile aduse împotriva sa, se află la egalitate cu partidul conservator AKP (Partidul Justiției și Dezvoltării) al lui Erdogan, cu rădăcini islamice, în sondajele de opinie. Ozel, în vârstă de 50 de ani, liderul său combativ, a câștigat notorietate de la arestarea lui Imamoglu.

Protestele de stradă anti-Erdogan au izbucnit din nou în ultima săptămână, inclusiv duminică la Ankara, din cauza unei represiuni legale pe care criticii o consideră politizată și antidemocratică. Guvernul respinge aceste acuzații, afirmând că sistemul judiciar este independent.

„Este un moment grav, care semnalează o schimbare de regim în Turcia, de la un autoritarism competitiv, în care partidele de opoziție puteau încă câștiga alegerile, la un fel de autoritarism hegemonic, în care acestea sunt mai mult simbolice și incapabile să câștige”, a declarat Seren Selvin Korkmaz, cofondator și codirector al Institutului IstanPol, un think tank cu sediul la Istanbul.

Acțiunile, obligațiunile și lira turcească au scăzut înainte de decizia instanței. Acestea s-au prăbușit în martie, când Imamoglu a fost încarcerat în așteptarea procesului, subliniind îngrijorările cu privire la statul de drept în această importantă economie emergentă, unde inflația rămâne peste 30%.