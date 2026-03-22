Cuba în beznă totală: a treia pană de curent în martie

Rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit sâmbătă seara, lăsând întreaga țară fără curent pentru a treia oară în luna martie, într-un nou episod al crizei energetice care afectează insula.

Potrivit Associated Press, compania de stat Cuban Electric Union a anunțat o pană totală de electricitate la nivel național, fără să precizeze cauza. Autoritățile au transmis că echipele de intervenții lucrează pentru restabilirea alimentării.

Penele devin rutină

Întreruperile de curent, atât la scară națională, cât și regională, au devenit frecvente în ultimii doi ani, din cauza avariilor repetate ale infrastructurii învechite. Situația este agravată de penele zilnice de până la 12 ore, cauzate de lipsa combustibilului.

Ultima pană generalizată a avut loc luni. Cea de sâmbătă este a doua din ultima săptămână și a treia din această lună.

Impact direct asupra populației

Criza energetică afectează puternic viața de zi cu zi a cubanezilor: programul de lucru este redus, gătitul devine dificil, iar alimentele se strică atunci când frigiderele nu mai funcționează.

Președintele Miguel Díaz-Canel a declarat că insula nu a mai primit petrol de la furnizori externi de trei luni. Cuba produce mai puțin de 40% din necesarul său de combustibil.

Presiune externă și tensiuni cu SUA

Guvernul cubanez pune o parte din vină pe restricțiile impuse de Statele Unite, după ce Donald Trump a avertizat în ianuarie că va introduce tarife pentru țările care furnizează petrol Cubei.

Administrația americană condiționează relaxarea sancțiunilor de eliberarea deținuților politici și de inițierea unor reforme economice și politice. Recent, Trump a menționat inclusiv posibilitatea unei „preluări prietenoase” a Cubei.