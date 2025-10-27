Cum a reacționat Donald Trump la victoria partidului lui Milei în alegerile intermediare din Argentina

Președintele american a salutat rezultatul alegerilor intermediare din Argentina afirmând: „A avut mult ajutor din partea noastră”.

Acesta a menționat și pachetul de sprijin financiar în valoare de 40 de miliarde de dolari și a menționat și implicarea unor membrii din administrația sa, printre care și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Trump a subliniat că SUA „se concentrează foarte mult pe America de Sud” și că sprijinul oferit a fost benefic și pentru piețele financiare, însă a specificat că acțiunile guvernului SUA nu sunt motivate financiar.

Bessent a descris asistența ca un „pod” menit să susțină proiectul economic al lui Milei, afirmând că acesta lucrează „împotriva a 100 de ani de politici greșite”.

Miercuri, agenția de rating Fitch a declarat că pachetul de sprijin american a prevenit retrogradarea ratingului de țară al Argentinei, anunță Reuters.

Partidul președintelui Milei, Libertatea Înainte a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare intermediare, mărindu-și prezența în Camera Deputaților de la 37 la 64 de locuri, obținând o treime din locuri.