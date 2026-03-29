Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie

În contextul geopolitic instabil și al creșterii prețurilor locuințelor, tot mai mulți investitori caută alternative sigure și flexibile în țări precum Ungaria, Cipru, Grecia, Italia sau Portugalia, scrie Euronews.

În Ungaria, programul Guest Investor Program (GIP) permite cetățenilor din afara UE/SEE să obțină rezidență de 10 ani prin investiții de minim 250.000 de euro în fonduri imobiliare locale, fără cerință minimă de ședere. După opt ani de rezidență continuă, investitorii pot solicita cetățenia. Alternativ, o donație de 1 milion de euro către un fond public pentru învățământ superior oferă, de asemenea, acces la rezidență permanentă.

Grecia menține opțiuni de vize de aur de la 250.000 de euro pentru restaurarea clădirilor istorice sau conversia proprietăților comerciale în rezidențiale. Aceste programe oferă rezidență de cinci ani și includ familia investitorului. Cetățenia poate fi solicitată după șapte ani de rezidență legală continuă și menținerea investiției.

Cipru rămâne o destinație populară datorită sistemului de drept common law și transparenței registrului funciar. Investiția minimă pentru rezidență permanentă este de 300.000 de euro, acoperind soțul/soția și copiii până la 25 de ani. Este necesară vizitarea Ciprului cel puțin o dată la doi ani, iar cetățenia poate fi solicitată după șapte ani.

Italia oferă patru tipuri de vize de aur, cea mai accesibilă fiind o investiție de 250.000 de euro într-un startup inovator italian. Rezidența inițială este de doi ani, reînnoibilă, fără cerințe de ședere, cetățenia putând fi obținută după 10 ani.

Portugalia, deși a eliminat investițiile imobiliare directe în 2023, permite vize de aur prin donații sau investiții de la 200.000–250.000 de euro în proiecte culturale sau artistice. Rezidența se acordă pentru cinci ani, cu o ședere medie de o săptămână pe an.

Experții recomandă ca investitorii să verifice protecția investiției și să ia în calcul costurile ascunse, precum taxe, asigurări și verificări juridice. De asemenea, este important să se facă diferența între rezidența legală și rezidența fiscală, deoarece obligațiile fiscale pot apărea în funcție de perioada de ședere în țară.