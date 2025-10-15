Curtea Penală Internațională îl descalifică pe procurorul-șef din cazul Duterte. Motivul invocat de instanță

Un purtător de cuvânt al Curții Penale a precizat că descalificarea din caz a procurorului șef nu va avea consecințe negative asupra procesului, precizând că demersul va fi condus în continuare de procurorul adjunct de caz.

Decizia a fost motivată în scris, invocând o „aparență rezonabilă de părtinire”, pentru că procurorul Karim Khan a reprezentat victimele presupuselor crime ale lui Duterte, înainte de a prelua funcția de procuror șef al Curții Penale Internaționale, relatează Euronews.

Decizia, datată 2 octombrie, dar publicată miercuri într-o formă redactată, vine în contextul în care Khan s-a retras deja din funcție în luna mai.

Avocatul fostului președintele filipinez Duterte, a precizat că „obligațiile etice ale lui Khan față de foștii săi clienți erau incompatibile cu îndatoririle sale de procuror șef”. Practic, acesta îl acuză pe fostul procuror șef Karim Khan de părtinire, acuzând că acesta are „opinii preconcepute” cu privire la implicarea lui Duterte în ancheta supervizată.

Procurorii au solicitat judecătorilor să respingă cererea, argumentând că „simpla implicare a procurorului într-o anchetă factuală anterioară nu poate constitui un motiv suficient pentru descalificare”.

Cu toate acestea, un complet format din cinci judecători ai Curții Penale de la Haga au precizat că „nu consideră că s-a demonstrat existența unei prejudecăți reale din partea procurorului”, dar „un observator imparțial și rezonabil ar putea concluziona că există o aparență rezonabilă de prejudecată în circumstanțele specifice ale cazului de față”.