Danemarca nu va invoca Articolul 4 al NATO după incidentele cu drone

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede că membrii Alianţei se vor consulta ori de câte ori consideră că teritoriul, independenţa politică sau securitatea lor sunt ameninţate.

„Articolul 4 a fost activat de nouă ori în întreaga istorie a NATO şi de două ori recent, în legătură cu Polonia şi Estonia, deci nu avem motive să o facem”, a spus ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.

Premierul danez Mette Frederiksen a legat incidentul cu drone, care a dus luni seara la închiderea aeroportului din Copenhaga, de presupuse activităţi ale dronelor ruseşti în Europa, fără a oferi însă dovezi. Moscova a respins ferm acuzaţiile.

Totodată, ministrul de externe a anunţat joi că Danemarca va dona 2,7 miliarde coroane daneze (422,43 milioane dolari) Ucrainei, o mare parte din sumă urmând să fie investită în industria de apărare ucraineană.