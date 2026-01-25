Decizia care aruncă Franța în aer: compania feroviară introduce o zonă „premium”, unde copiii nu au acces

Compania feroviară franceză SNCF reușește performanța rară de a enerva pe toată lumea, după ce a anunțat că are de gând să lanseze o zonă „premium” pe trenurile de mare viteză în care copiii sub 12 ani nu au acces.

Potrivit publicației clubferoviar.ro, noua clasă Optimum Plus, introdusă pe anumite curse TGV InOui le promite pasagerilor „maximum de confort”, dar are o regulă de la care nu are de gând să se abată: accesul copiilor sub 12 ani este strict interzis.

Suficient pentru ca Franța să ia foc!

Optimum Plus nu înlocuiește întreaga clasă I. Ea reprezintă, mai degrabă, o subcategorie mai cu pretenții a acesteia. Optimum Plus este disponibilă pe anumite trenuri din timpul săptămânii și este gândită special pentru călătorii în interes de afaceri și navetiști frecvenți, care-și doresc liniște, mai multă intimitate și, după cum precizează SNCF, „o experiență de călătorie liniștită”.

Pentru asta, în descrierea oficială a categoriei Optimum Plus, copiii nu au voie, iar vagonul este amplasat la capătul trenului, astfel încât să nu fie tranzitat de alți pasageri.

Comisarul francez pentru Copii: o decizie „șocantă”

Dar această formulare i-a iritat pe mulți francezi.

În presă și pe rețelele de socializare, măsura a fost interpretată ca o formă de excludere, iar podcastul LesAdults de demain a acuzat compania că a ales varianta simplă – excluderea copiilor, în loc să investească în spații mai bine adaptate familiilor.

Controversata decizie a ajuns și îîn mediul politic, unde Comisarul francez pentru Copii, Sarah El Haïry, a catalogat decizia de-a dreptul „șocantă” și a criticat ideea că liniștea adulților depinde de absența celor mici.

Copiii – bau-baul spațiilor publice?

Potrivit acesteia, călătoria cu copii nu este o problemă care trebuie „rezolvată”, ci o realitate care ar trebui sprijinită, motiv pentru care a anunțat o discuție directă cu conducerea SNCF.

Unii comentatori au mers chiar mai departe, legând subiectul de discuțiile mai largi despre scăderea natalității în Franța și schimbările culturale recente.

Economistul Maxime Sbaihi a sugerat că astfel de decizii reflectă o societate în care prezența copiilor devine tot mai greu de tolerat în spațiile publice.

SNCF a încercat să calmeze spiritele

SNCF a încercat să tempereze spiritele, explicând că Optimum Plus reprezintă mai puțin de 8% din capacitatea totală a unui tren TGV InOui și este disponibil exclusiv de luni până vineri.

Cu alte cuvinte, 92% dintre locuri în timpul săptămânii și toate locurile din weekend rămân accesibile tuturor pasagerilor.

Reprezentanții companiei au subliniat și că interdicția nu este o noutate, Optimum Plus înlocuind vechea clasă Business Première, care funcționa după reguli similare.

„Area de Silenzio” nu e un concept chiar nou

În plus, SNCF susține că a refuzat constant ideea unor trenuri complet „fără copii” și că oferă în continuare reduceri pentru familii, zone dedicate copiilor și servicii precum Junior & Compagnie, prin care sunt transportați anual sute de mii de minori.

Controversa interzicerii copiilor nu este însă una izolată.

Mai multe țări europene testează concepte de „zone de liniște”, destinate pasagerilor care vor să călătorească în liniște.

În Italia, de exemplu, Trenitalia oferă pe anumite rute un Area de Silenzio, fără a preciza explicit dacă accesul copiilor este sau nu restricționat.

Diferența care a făcut părul măciucă francezilor a fost formularea directă, aproape sentențioasă, provocând reacții pe măsură.