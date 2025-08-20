Discuții despre pacea din Ucraina și securitatea Mării Negre între Rutte si Erdogan

„Convorbirea a abordat cele mai recente evoluții privind procesul de pace dintre Ucraina și Rusia”, se arată într-un comunicat. „Președintele Erdogan și secretarul general al NATO, Rutte, au subliniat rolul esențial al Turciei în procesul de pace din Ucraina și în securitatea Mării Negre”.

Ankara a rămas una dintre puținele țări care mențin contactul direct atât cu Kiev, cât și cu Moscova, de la începutul invaziei din 2022, și a găzduit anterior negocieri între părți.

Turcia controlează și strâmtorile Bosfor și Dardanele, ceea ce o face singurul stat membru NATO capabil să restricționeze accesul naval către Marea Neagră. România și Bulgaria sunt ceilalți doi membri NATO cu litoral la Marea Neagră, în timp ce Rusia își operează Flota Mării Negre din Sevastopol, Crimeea și Novorossiisk, în regiunea Krasnodar.

Convorbirea a avut loc în contextul în care liderii europeni și-au intensificat discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui armistițiu. Kievul cere de mult timp asigurări obligatorii din partea aliaților pentru a preveni o nouă invazie a Moscovei.

Emmanuel Macron, a declarat, luni, că aceste garanții nu vor include aderarea la NATO, dar vor fi susținute de Coaliția de Voință, formată din peste 30 de țări. Donald Trump, a spus, marți, într-un interviu la Fox News, că Washingtonul ar putea oferi sprijin aerian Ucrainei în cadrul unui eventual acord de pace.