Distrugătorul HMS Dragon ajunge în estul Mediteranei, anunță ministrul britanic al Apărării

Anunțul a fost făcut de ministrul britanic al Apărării, John Healey.

Distrugătorul britanic va începe „integrarea operațională în sistemul de apărare al Ciprului” chiar din această seară, a mai spus Healey, potrivit The Guardian.

De asemenea, oficialul britanic a precizat că în Cipru se află, în prezent, 500 de membri ai personalului de apărare aeriană suplimentari.

„Pe măsură ce se alocă mai multe capacități militare în estul Mediteranei, colaborăm îndeaproape cu Republica Cipru pentru a coordona contribuția aliaților, inclusiv a SUA, Franței și Greciei, în vederea consolidării securității Ciprului”, a spus el luni, potrivit sursei citate.

La începutul lunii martie, premierul britanic Keir Starmer anunțase că HMS Dragon se va îndrepta spre Marea Mediterană, după ce baza RAF Akrotiri din Cipru a fost lovită de o dronă, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

În urma incidentului nu au existat răniți, iar pagubele au fost limitate. Atacul a fost primul asupra unei instalații militare britanice din ultimii 40 de ani.

Distrugătorul britanic a fost supus unei reparații care a durat șase săptămâni în Portsmouth. Din cauza acestei întârzieri, guvernul a fost criticat. Grecia și Franța au luat măsuri pentru a trimite sprijin naval suplimentar în Cipru în urma atacului.

Nava HMS Dragon este echipată cu un sistem de rachete Sea Viper, care interceptează drone și rachete. Healey a subliniat că nava „va juca un rol vital în protejarea bunurilor și intereselor Regatului Unit în Orientul Mijlociu”.