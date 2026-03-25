Donald Trump acuză „stânga radicală” că subminează succesul militar al SUA în Iran

Declarația a fost făcută pe platforma sa de social media, Truth Social, unde Trump a menționat că „stânga radicală, democrații care urăsc țara, încearcă să creeze haos intern pentru a diminua realizările militare extraordinare pe care le avem în Iran”.

Potrivit președintelui, opoziția americană „urăște să ne vadă câștigând atât de complet și decisiv”, însă Trump susține că populația americană „vede ce se întâmplă” și că prioritatea sa rămâne politica „America First”.

Trump a reiterat mesajul său printr-o postare care subliniază diferențele politice interne: el susține că opoziția încearcă să minimizeze succesul operațiunilor militare prin campanii de dezinformare și critici politice interne. Aceasta vine într-un moment în care tensiunile dintre SUA și Iran continuă să escaladeze, iar publicul american și comunitatea internațională urmăresc cu atenție evoluțiile din regiune.