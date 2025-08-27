Donald Trump atac dur la George Soros. Președintele SUA cere punerea sub acuzare a miliardarului și a „grupului său de psihopați”

Într-o postare pe platforma sa de socializare miercuri, Trump a afirmat că Soros, în vârstă de 95 de ani, și fiul său „de stânga radicală” Alex, care conduce fundația filantropică a familiei, „ar trebui acuzați de RICO”, referindu-se la o lege utilizată de obicei pentru combaterea crimei organizate.

„Nu vom mai permite acestor nebuni să distrugă America, fără a-i da nici măcar șansa de a «RESPIRA» și de a fi LIBERĂ”, a scris Trump pe Truth Social.

„Soros și grupul său de psihopați au cauzat daune mari țării noastre!”, a adăugat el. „Asta include și prietenii lui nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă, vă urmărim!”, adăugat președintele SUA.

Atacul a venit după ce, în această lună, mass-media de dreapta a afirmat că Open Society Foundations, care distribuie subvenții în numele lui Soros pentru cauze progresiste, finanța protestele, în special împotriva desfășurării de trupe de către administrația Trump în Washington DC.

Reacția fundației lui Soros

Un purtător de cuvânt al OSF a declarat despre comentariile lui Trump: „Aceste acuzații sunt scandaloase și false. Open Society Foundations nu susține și nu finanțează protestele violente. Misiunea noastră este de a promova drepturile omului, justiția și principiile democratice în țară și în întreaga lume.”

Tirada împotriva lui Soros – un supraviețuitor al holocaustului evreiesc și țintă frecventă a extremei dreapta în toată lumea – este cea mai recentă încercare a lui Trump de a intimida adversarii politici cu amenințarea unor acțiuni legale.

În ultimele luni, Trump a amenințat în repetate rânduri că va urmări penal sau va închide politicieni, printre care fosta sa rivală la președinție Kamala Harris și candidatul democrat la primăria New York-ului, Zohran Mamdani.

El a ordonat o anchetă asupra fostului președinte Joe Biden și a consilierilor săi și a sugerat o anchetă penală asupra lui Chris Christie, fostul guvernator al New Jersey și fost aliat.

Săptămâna trecută, FBI a percheziționat casa lui John Bolton, fost consilier de securitate națională al lui Trump, care s-a dovedit a fi un critic puternic al politicii externe a președintelui.