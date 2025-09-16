Donald Trump începe a doua vizită de stat în Marea Britanie

Președintele american Donald Trump și Prima Doamnă, Melania, au sosit marți seară în Regatul Unit pentru cea de-a doua vizită de stat.

Aeronava prezidențială Air Force One a aterizat pe aeroportul Stansted, unde cuplul prezidențial a fost întâmpinat de Yvette Cooper, noua ministră de Externe, în urma remanierii guvernamentale a premierului Starmer.

Cei doi vor petrece prima noapte la reședința ambasadorului SUA din Regent’s Park, urmând ca mâine să se deplaseze la Windsor. În apropierea castelului au avut loc proteste, însă au fost vizibile și manifestații de susținere.

Scopul vizitei

Miercuri, președintele american alături de Regele Charles, Regina Camilla, Prințul William și Prințesa Kate, vor participa la o procesiune ceremonială cu trăsuri.

Evenimentul va fi însoțit de Garda Călare a Suveranului și de efective ale armatei britanice, alături de trei fanfare militare.

În urma vizitei, oficialii americani estimează că acorduri de peste 10 miliarde de dolari în domeniile energiei și tehnologiei vor fi confirmate.