Donald Trump, invitat să se adreseze parlamentului israelian. Președintele Knessetului îl numește „Președintele Păcii”

Președintele Knessetului israelian l-a invitat oficial pe Donald Trump să se adreseze parlamentului țării, în semn de recunoștință pentru acordul de eliberare a ostaticilor, numindu-l „Președintele Păcii”, potrivit Sky News.

Amir Ohana a declarat că acesta va fi primul astfel de discurs al unui președinte american din 2008 atunci când președintele George W. Bush a vizitat Israelul.

„Conducerea, curajul, perseverența și viziunea dumneavoastră au condus nu numai la un acord care asigură eliberarea tuturor ostaticilor israelieni, ci și la un acord regional fără precedent acceptat de aproape fiecare națiune din Orientul Mijlociu. Poporul Israel vă consideră cel mai mare prieten și aliat al națiunii evreiești din istoria modernă”, scrie el în invitația pe care a publicat-o pe X.

Donald Trump a anunțat joi că va merge în Egipt curând pentru semnarea unui acord care să oprească luptele și să elibereze ostaticii din Fâșia Gaza.

Israel și Hamas au semnat joi prima fază a unui acord pentru oprirea focului în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor. Încetarea conflictului a venit după presiuni dure venite din partea lui Trump.